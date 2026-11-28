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Manchester United s'est incliné 0-4 à domicile, devant son public, face à Brentford à Old Trafford, lors de la 12e journée de Premier League.

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Manchester United reste ainsi avant-dernier du classement de la Premier League avec 8 points, à une seule longueur de Crystal Palace, lanterne rouge, qui affrontera Hull City demain dimanche.

En 12 journées de Premier League, Manchester United n'a décroché qu'une seule victoire, face à Ipswich Town.

Manchester United est désormais menacé de relégation, malgré l'arrivée récente de l'entraîneur Mauricio Pochettino pour succéder à Michael Carrick.

La dernière relégation de Manchester United remonte à la saison 1973-1974, lorsque le club avait terminé avant-dernier avec 32 points, fruit de 10 victoires, 12 nuls et 20 défaites.

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Mais le paradoxe choquant qui laisse présager une nouvelle relégation de Manchester United, c'est que le début de saison de l'équipe lors des 12 premières journées de l'exercice 1973-1974 était bien meilleur que celui de la saison actuelle, 2026-2027.

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Lors de la saison 1973-1974 en Premier League, Manchester United avait remporté 4 victoires lors des 12 premières journées, pour 2 nuls et 6 défaites.

Cette saison, en revanche, Manchester United n'a goûté à la victoire qu'une seule fois, pour 5 nuls et 6 défaites.

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Selon le site de statistiques Squawka, Manchester United a encaissé 4 buts ou plus lors de 3 matchs consécutifs de Premier League, une première depuis 1961.

Manchester United a d'abord fait match nul 4-4 à domicile contre Aston Villa, avant de s'incliner 0-4 sur la pelouse de Liverpool, puis de chuter à domicile face à Brentford sur le même score (0-4).

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Squawka a ajouté : « Manchester United a enchaîné 10 matchs consécutifs de Premier League sans la moindre victoire, une première dans son histoire ».

Le site a également souligné que Manchester United n'avait réussi à garder sa cage inviolée lors d'aucun de ses 12 premiers matchs d'une saison de Premier League, une première depuis la saison 1930-1931.

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Cette saison-là (1930-1931), Manchester United avait été relégué après avoir terminé le championnat à la dernière place.