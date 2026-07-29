Le projet « FIFA Forward Enterprise » continue de prendre forme, le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, cherchant à convaincre les 211 fédérations membres de la FIFA des avantages de cette nouvelle structure commerciale.

Cette société, qui vise à regrouper certaines des activités économiques de l'instance dirigeante mondiale, a pour objectif de permettre à la FIFA d'attirer des investisseurs du secteur privé, tout en promettant d'augmenter les financements alloués au développement du football.

La FIFA a annoncé dans un communiqué officiel hier mardi que son président, Gianni Infantino, comptait vendre des parts de la Coupe du monde sous forme d'actions à des investisseurs du secteur privé.

Ce dossier reste extrêmement sensible à la suite des critiques de l'Union des associations européennes de football (UEFA) et d'accusations d'un possible démantèlement progressif des actifs commerciaux de la Coupe du monde, ainsi que de menaces de boycott du Mondial.

Selon les dernières informations du site Politico, relayées par le réseau « Foot Mercato », le fonds Thrive Capital, dirigé par Joshua Kushner (un homme d'affaires américain), frère de Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, cherche à nouer des partenariats avec des fonds souverains, de grandes institutions financières et des investisseurs d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine afin de bâtir une base d'investisseurs mondiale et diversifiée.

La Fédération internationale de football (FIFA) compte également nommer un dirigeant provisoire pour gérer le projet FIFA Forward Enterprise, qui sera placé sous la supervision d'un conseil d'administration.

Dans le même temps, des rapports indiquent que Gianni Infantino a enregistré un message vidéo adressé aux 211 fédérations membres afin de leur présenter directement la proposition.

L'opération devrait se dérouler en deux étapes : la première, un vote sur la poursuite du projet FIFA Forward Enterprise, suivie d'une démarche individuelle de chaque fédération membre concernant la possibilité de rejoindre cette structure.