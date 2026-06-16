« Par respect pour la profession de foi »… Une exception unique a été faite pour le « drapeau saoudien » lors du match contre l'Uruguay

Lors de la cérémonie de présentation des équipes de la Coupe du monde 2026, l’équipe d’Arabie saoudite s’est distinguée par l’absence volontaire de son drapeau sur la pelouse, une initiative rare dans le protocole officiel de la compétition.

Alors que les étendards des autres nations étaient alignés sur la pelouse conformément au protocole habituel, les observateurs ont remarqué l’absence du drapeau saoudien, suscitant des interrogations sur les raisons de cette décision manifestement délibérée.

Selon des sources au sein du comité d’organisation, cette décision a été prise par respect pour la spécificité du drapeau saoudien, qui porte la profession de foi « Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et Mohammed est le messager d’Allah », des mots sacrés dans la doctrine islamique qu’il est interdit de poser à terre ou de traiter d’une manière qui pourrait être interprétée comme une atteinte à leur statut religieux.

Un protocole spécifique a donc été mis en place pour que le drapeau demeure hissé dans un lieu digne, à la hauteur de sa sacralité, à l’abri de toute pratique symbolique susceptible de porter atteinte à son statut.

Cette démarche a été saluée par les publics arabes et musulmans, y voyant un exemple de respect des valeurs religieuses dans le cadre des événements sportifs internationaux.

Ce n’est pas une première : les organisateurs de grands tournois ont l’habitude de traiter le drapeau saoudien selon des règles spécifiques, que ce soit lors des cérémonies officielles ou dans le matériel promotionnel.

Lors de la rencontre entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, la scène était évidente au stade de Kansas City : tous les drapeaux des équipes participantes étaient alignés au sol, à l’exception du pavillon saoudien, resté hissé à son emplacement dédié, une image que les médias ont qualifiée de « concrétisation de l’équilibre entre le caractère sacré des symboles religieux et les exigences de l’organisation sportive moderne ».