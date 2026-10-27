Le groupe China Media, la société mère de la chaîne chinoise CCTV, a réagi par l'intermédiaire d'un porte-parole officiel après les excuses publiques de Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, concernant ses déclarations au sujet de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

L'organisme de télévision publique chinoise « CCTV » avait interrompu la diffusion des matchs du championnat d'Espagne de football, ainsi que tout match auquel participe Mbappé, en raison de ses récentes déclarations.

Le porte-parole a précisé qu'ils avaient pris connaissance des informations relatives aux déclarations du joueur du Real Madrid, cette affaire continuant de susciter de vives réactions en Chine, selon ce qu'a rapporté le réseau « Foot Mercato ».

Mbappé avait publié un communiqué d'excuses aujourd'hui, dans lequel il a déclaré : « Lors d'une interview réalisée récemment, j'ai commenté une photo de moi, mais mon commentaire n'était pas approprié, et je me rends compte aujourd'hui qu'il a blessé les sentiments de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à travers le monde. »

Et d'ajouter : « Je présente mes excuses à tous ceux que mes propos ont pu gêner, car ce n'était absolument pas mon intention. J'ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et j'exprime mes regrets sincères. »

De son côté, un représentant du groupe de médias chinois a déclaré qu'ils avaient pris connaissance des informations pertinentes et souligné l'importance des paroles, mais que les actes ne sont pas moins importants, exprimant leur espoir que la Ligue espagnole, le Real Madrid et Mbappé lui-même tirent les leçons de cette expérience, présentent des excuses sincères et corrigent leurs erreurs passées, selon le communiqué officiel relayé par l'agence de presse chinoise Dongqiudi.











