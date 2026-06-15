Par la porte saoudienne, Donis inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde

Le technicien grec Georgios Donis, à la tête de l’équipe nationale d’Arabie saoudite, a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde 2026 en devenant l’un des rares représentants de son pays à diriger une sélection lors du tournoi. C’était à l’occasion de la rencontre de la première journée de la phase de groupes, qui a opposé les « Verts » à l’Uruguay.

Dans un groupe H prometteur, aux côtés de l’Espagne, du Cap-Vert et de l’Uruguay, les « Verts » ont ouvert le score juste avant la mi-temps, prenant ainsi une option précieuse dans la course aux points dès l’entame de la phase de groupes.

À lire aussi... Vidéo : Al-Omari entre dans l’histoire de la Coupe du monde aux États-Unis grâce à un but décisif contre l’Uruguay.

D’après les données d’Opta, Donis est seulement le deuxième technicien hellène de l’histoire à diriger une rencontre dans le tournoi phare, vingt-deux ans après Alkitas Panagoulias et son aventure américaine avec la Grèce en 1994.

Ce chiffre témoigne de la rareté de la présence des techniciens hellènes sur la plus grande scène mondiale et inscrit Donis dans un club très fermé aux côtés de l’un des entraîneurs les plus illustres de l’histoire du football grec.

Nommé à la tête des « Vert et Blanc » quelques semaines avant le tournoi, il a succédé au Français Hervé Renard.