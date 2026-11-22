Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Boca Juniors a remporté samedi soir la Copa Sudamericana aux dépens de l’Atlético Mineiro (2-0). Mais la fin de la finale a été marquée par une grosse frayeur : le capitaine Leandro Paredes s’est soudainement évanoui pendant une interview.

Paredes était titulaire avec Boca, qui a rapidement pris l’avantage. Santiago Ascacíbar a ouvert le score après seize minutes. Juste après la pause, Miguel Merentiel a mis les Argentins à l’abri.

Paredes a été remplacé après un peu moins d’une heure de jeu. Le milieu de terrain avait déjà souffert de vertiges en première période, a expliqué son entraîneur Rodolfo Arruabarrena après la rencontre.

« Il avait des vertiges à la fin de la première période, mais il a commencé à se sentir mieux pendant la pause. »

Publicité Publicité

Paredes a finalement demandé lui-même à être remplacé. « En seconde période, on a vite vu qu’il était en difficulté », a ajouté son entraîneur.

Related Topics

Après le match, Paredes s’est présenté devant la caméra de DSports. L’international argentin répondait aux questions du journaliste Marcelo Benedetto sur la finale remportée, mais l’interview a soudainement été interrompue par son malaise.

Le capitaine s’est évanoui sans prévenir. Benedetto a tenté de rattraper l’ancien joueur de l’AS Roma et du Paris Saint-Germain. Les images montrent aussi brièvement le joueur de 32 ans allongé au sol.

Publicité

Paredes a immédiatement reçu des soins, puis a été examiné à l’hôpital par précaution. Il a pu rentrer chez lui peu après. Sur Instagram, il a rassuré ses abonnés.

« Merci à tous pour vos messages. J’ai juste eu un petit vertige parce que j’ai tourné sur moi-même trop de fois d’affilée », a plaisanté Paredes.

Publicité

La finale de la Copa Sudamericana s’est jouée à Barranquilla, en Colombie. Les températures élevées et l’humidité y ont rendu les conditions difficiles. Cela a peut-être joué un rôle dans les symptômes ressentis par l’Argentin.