Panique sur l'autoroute : le car des supporters de Manchester City prend feu

Mauvaise passe pour certains supporters de Manchester City alors qu'ils se rendaient au stade de Wembley pour la grande finale de la Carabao Cup contre Arsenal. Un car transportant les supporters de l'équipe a pris feu à hauteur de la sortie 3 dans les West Midlands : le véhicule a été entièrement envahi par des flammes gigantesques mais, heureusement, aucun blessé n'est à déplorer parmi les passagers, qui ont été mis en sécurité, malgré les témoignages sur les réseaux sociaux faisant état de scènes de panique.





EN FEU - L'accident a entraîné la fermeture de la voie sud, provoquant un chaos total dans les transports à quelques heures de la finale de la Carabao Cup entre City et Arsenal. D'énormes colonnes de fumée se sont échappées du car en feu tandis que des spectateurs stupéfaits assistaient à la scène : comme le rapporte le Sun, les supporters à bord du véhicule ont été évacués avant que les pompiers ne commencent à éteindre l'incendie et ont ensuite poursuivi leur voyage vers Wembley avec d'autres moyens de transport.