Chelsea a annoncé la prolongation du contrat de sa star Cole Palmer jusqu'en 2034, une démarche qui traduit l'attachement du club à l'un de ses joueurs offensifs les plus en vue, après que le joueur a affirmé son bonheur de poursuivre avec l'équipe et sa confiance dans la direction qu'elle emprunte.

Palmer a déclaré, dans des propos relayés par le site officiel de Chelsea : « Chelsea représente beaucoup pour moi, et je pense que le club va dans la bonne direction. Je suis donc très heureux de signer ce nouveau contrat, et bien sûr je ressens une grande joie. »

La star anglaise a ajouté : « Lorsque j'ai échangé avec les propriétaires et les directeurs sportifs, et bien sûr l'entraîneur, ils m'ont accordé beaucoup de confiance, c'est pourquoi signer ce contrat était la bonne décision. » Et Palmer de poursuivre : « J'ai aussi parlé avec les joueurs, et tout le monde partage les mêmes ambitions. J'ai le sentiment que nous sommes capables de remporter de grands titres ici de manière régulière, et je veux faire partie de cela et y jouer un rôle important moi aussi. »

Depuis son arrivée à Chelsea en août 2023, Palmer s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs offensifs au monde.

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Le joueur a inscrit 91 contributions décisives en 138 matchs disputés avec l'équipe, et a été sacré en Coupe du monde des clubs et en Ligue Europa Conférence, en plus de décrocher une série de distinctions individuelles.

Palmer, âgé de 24 ans, a réalisé un exploit historique sur la scène internationale, en devenant seulement le deuxième joueur anglais à marquer un but en finale du Championnat d'Europe des nations, lorsqu'il a trouvé le chemin des filets de l'Espagne lors de la finale de l'édition 2024.

Palmer a signé l'une des meilleures et des plus mémorables premières saisons sous le maillot de Chelsea, après avoir rejoint le club il y a trois ans.

Le joueur a inscrit 25 buts durant la saison 2023-2024, dont des buts lors de deux triplés consécutifs en Premier League anglaise, et a délivré 19 passes décisives. Palmer a été élu meilleur joueur de la saison par le vote des supporters de Chelsea, et a également remporté le trophée de meilleur joueur de la saison par le vote de ses coéquipiers au sein de l'équipe.

Le joueur a aussi été salué par des instances extérieures au club, après avoir remporté les trophées de meilleur jeune joueur de la Premier League anglaise et de meilleur jeune joueur de l'année décernés par l'Association des footballeurs professionnels anglaise.

Palmer a poursuivi son influence décisive lors de sa deuxième saison, puisqu'il a délivré trois passes décisives lors de la victoire contre Wolverhampton, avant d'inscrire son nom dans l'histoire de la Premier League anglaise en marquant quatre buts durant la première période de la rencontre face à Brighton & Hove Albion.

Le joueur a également laissé son empreinte dans les plus grandes rencontres, puisqu'il a délivré deux passes décisives lors de la victoire de Chelsea sur le Real Betis en finale de la Ligue Europa Conférence, puis a inscrit deux buts et offert une passe décisive à son coéquipier João Pedro en finale de la Coupe du monde des clubs face au Paris Saint-Germain, durant l'été 2025, contribuant ainsi au sacre de son équipe.

Au cours de la saison passée, Palmer a ajouté 14 autres contributions décisives, dont un but face au Bayern Munich en Ligue des champions, ainsi qu'un nouveau triplé, cette fois lors de la rencontre à l'extérieur contre Wolverhampton.

Palmer a entamé la saison en cours de manière convaincante, après avoir inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives lors des sept premiers matchs de l'équipe.



