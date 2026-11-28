Comment regarder Palmeiras-Estudiantes avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez à son site web ou ouvrez son application de streaming officielle.

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Présentation du match

Copa Libertadores - Finale 28 nov. 2026 - 15:00

Palmeiras reçoit Estudiantes en Copa Libertadores. L’équipe d’Abel Ferreira veut se relever après une mauvaise série de résultats à domicile et en Série A.

Le club brésilien aborde cette rencontre après deux revers en championnat et un match nul. Il s’est incliné 2-1 contre Cruzeiro le 18 novembre, a fait match nul 1-1 face à Flamengo trois jours plus tard, puis a perdu 3-0 contre Chapecoense, déjà relégué, le 24 novembre.

Cette défaite a fait mal. Palmeiras reste deuxième de Série A, mais ce revers 3-0 face à la lanterne rouge du championnat laisse Ferreira avec des questions à résoudre avant une nouvelle rencontre à élimination directe.

Estudiantes, entraîné par Alexander Medina, affiche un bilan contrasté sur la scène nationale. Le club a battu Independiente Rivadavia 3-2 en Supercoupe le 12 novembre, mais ses trois derniers matches de Liga Profesional se sont soldés par deux nuls et une défaite contre Union.

Le club argentin a aussi récemment affronté une équipe brésilienne. Sa dernière rencontre de Copa Libertadores s’est terminée sur un nul 0-0 contre Flamengo, un résultat comptabilisé comme une victoire pour Estudiantes.