Comment regarder Pafos FC - FC Midtjylland avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Avant-match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 Alphamega Stadium

Le Pafos FC reçoit le FC Midtjylland à l’Alphamega Stadium de Limassol pour un match de la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Les deux clubs occupent le bas du classement. Le Pafos FC est 30e et le FC Midtjylland 34e : chaque point compte donc dans la course à une place en phase à élimination directe.

Entraîné par Ricardo Sa Pinto, le Pafos FC aborde ce match après une victoire 2-1 sur le terrain de l’Omonia Aradippou en championnat de Chypre, le 21 novembre. Plus tôt dans le mois, il avait battu l’Omonia 29 Maiou 4-2.

Sa dernière sortie européenne s’est soldée par une défaite 3-1 contre le FC Twente le 5 novembre, un résultat qui lui laisse du chemin à parcourir au classement.

Dirigé par Mike Tullberg, le FC Midtjylland a retrouvé de l’élan sur la scène nationale. Lors de son dernier match, le 23 novembre, il s’est imposé 2-0 sur le terrain de Broendby en Superleague.

Cette victoire lui a apporté un peu de répit après sa défaite 6-1 contre l’Ajax en Ligue Conférence le 5 novembre. Le club danois voudra reproduire en Europe sa performance face à Broendby.

Voici ce que nous savons pour suivre le match, ainsi que l’actualité des équipes, leur forme et le classement.

Actualité des équipes et effectifs