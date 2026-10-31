Owen Wijndal révèle : « Si l’argent avait été le plus important… »

L’été dernier, Owen Wijndal semblait sur le point de quitter l’Ajax après quatre saisons, mais son départ ne s’est finalement pas concrétisé à la dernière minute. Dans un entretien accordé à De Telegraaf , le latéral gauche revient sur sa situation actuelle.

« J’ai déjà dû me battre plusieurs fois pour revenir. Bien sûr, je suis content de la façon dont les choses se passent aujourd’hui. Mais je sais aussi comment fonctionne le football. On ne vaut que ce qu’on a montré lors de son dernier match », constate Wijndal avec lucidité.

Il était pourtant loin d’être certain que Wijndal traverserait une aussi bonne période. Le directeur technique Jordi Cruyff a fait venir deux latéraux gauches à l’Ajax, Caio Henrique et Jofre Torrents, ce qui semblait ne plus laisser de place à Wijndal.

L’Ajax était donc disposé à faciliter son départ et une résiliation de contrat était envisagée. Le latéral gauche avait même déjà fait ses adieux à ses coéquipiers lorsque son départ a soudainement été annulé. Selon des rumeurs, Wijndal ne voudrait pas quitter l’Ajax en raison de son salaire élevé.

« Oui, oui, oui ! Le salaire, c’est ça ? », lance Wijndal en riant. « Je l’entends souvent, en effet, mais ce n’est vraiment pas vrai. Je peux aussi bien gagner ma vie dans d’autres clubs. Si l’argent avait été le plus important, je serais parti depuis longtemps. »

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« Cette histoire de salaire est tout simplement fausse, poursuit-il. Je suis resté parce que je voulais être à l’Ajax et parce que je voulais encore y montrer de belles choses. Cela a toujours été ma motivation. »

Et Wijndal n’a pas l’intention de refermer de sitôt son chapitre à l’Ajax. S’il ignore ce que pense le club d’une prolongation de contrat, il y est, pour sa part, ouvert. « Ce serait assez amusant quand on repense à tout ce qui s’est passé ces dernières années. Bien sûr que j’y réfléchirais si l’Ajax voulait continuer avec moi. »

« Cela fait maintenant assez longtemps que je suis ici. Mais je n’ai encore rien entendu et, tant que ce sera le cas, cela ne sert pas à grand-chose d’y penser trop souvent. » Wijndal est encore sous contrat jusqu’à la mi-2027.