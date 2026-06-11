Coupe du monde - Grp. K Mexico City Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Ouzbékistan – Colombie sera donné le 18 juin 2026 à 02h00 GMT (17 juin à 22h00 EST).

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Ouzbékistan - Colombie : contexte de la rencontre

Rendez-vous à Mexico, où les deux formations, déterminées à prendre un avantage immédiat dans un groupe très disputé, s’affronteront sous haute pression. Dans un pays où l’attente atteint son paroxysme, le sélectionneur ouzbek Fabio Cannavaro, désireux de prouver la valeur d’un groupe discipliné et en plein essor, devra gérer l’immense charge émotionnelle de la plus grande scène du football. Face à eux, la Colombie de Néstor Lorenzo, adepte d’un jeu offensif et de transitions verticales implacables, compte sur la créativité de ses individualités pour percer les lignes défensives. Dans la caldeira du légendaire Estadio Azteca de Mexico, théâtre d’un héritage footballistique inégalé et d’une ambiance électrique, cette rencontre s’annonce comme l’un des temps forts de la phase de groupes.

Avec le Portugal, poids lourd de la compétition, et une dangereuse équipe de la RD Congo pour compléter le tableau du Groupe K, un faux pas d’entrée pourrait compromettre les espoirs de qualification pour les deux nations. L’Ouzbékistan aborde la rencontre comme la tribune idéale pour annoncer son arrivée parmi l’élite mondiale. Les hommes de Cannavaro devraient conjuguer l’audace des débutants à une rigueur tactique et défensive de haut niveau. De leur côté, les Colombiens aborderont la rencontre avec l’intention de prouver que cette génération possède les arguments pour égaler, voire surpasser, l’emblématique parcours des quarts de finale de 2014, et ainsi réaffirmer son statut d’élite après avoir manqué la précédente édition. Sous les projecteurs de Mexico, l’enjeu du match d’ouverture imposera sa loi : la rigueur défensive, la maîtrise au milieu de terrain et la précision devant le but dicteront le nom du premier vainqueur des trois points.

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La percée historique de l'Ouzbékistan en Asie centrale

L’Ouzbékistan a décroché son billet pour la scène mondiale en orchestrant un parcours historique et profondément émouvant lors des qualifications asiatiques, devenant ainsi la toute première nation d’Asie centrale à atteindre la phase finale. En surmontant le parcours intense et en plusieurs phases des qualifications de l’AFC, les Loups blancs ont fait preuve d’une progression spectaculaire et d’une unité structurelle qui leur ont permis de se débarrasser enfin de leur réputation historique d’outsiders du continent.

Leur parcours historique en Asie repose sur un système parfaitement équilibré et d’une grande régularité durant les deuxième et troisième tours. L’Ouzbékistan a constamment tenu tête aux grandes puissances régionales et s’est aisément assuré une qualification directe dans son groupe du troisième tour, juste derrière l’Iran. Le point d’orgue de leur parcours est survenu lors de la dernière ligne droite décisive, où une magistrale victoire 3-0 contre le Qatar leur a mathématiquement assuré leur qualification directe pour l’Amérique du Nord, leur évitant ainsi les phases de barrages éprouvantes pour les nerfs et déclenchant des célébrations massives à Tachkent.

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Le retour tonitruant de la Colombie en Amérique du Sud

Pendant que l’Ouzbékistan fêtait des débuts historiques, la Colombie a surmonté les écueils redoutables de la CONMEBOL pour assurer un retour triomphal sur la scène mondiale après la déception de manquer l’édition 2022. Sous la houlette exigeante et dynamique de Néstor Lorenzo, les Cafeteros ont mené une campagne spectaculaire pour terminer troisièmes du classement, derrière les poids lourds sud-américains que sont l’Argentine et l’Équateur.

La pierre angulaire de leur campagne a été une philosophie offensive, explosive et intrépide, qui a permis de marquer 28 buts sur l’ensemble du cycle. Dès l’entame des qualifications, les Cafeteros ont imposé leur jeu et affirmé leur statut en dominant le Brésil et l’Argentine à domicile. Après une phase centrale plus chaotique, ponctuée par une défaite en altitude en Bolivie, la sélection de Lorenzo a fait preuve d’un immense sang-froid dans la dernière ligne droite. Elle a validé son billet pour la Coupe du monde avec un match d’avance, en dominant la Bolivie 3-0 et en confirmant ainsi son retour sur la plus grande scène mondiale.

Ouzbékistan - Colombie : actualités des équipes

Actualités de l'équipe d'Ouzbékistan

Les « Loups blancs » ont installé leur camp de base en Amérique du Nord et aborderont leurs premiers pas sur la scène mondiale avec un effectif soudé et déterminé. Sous la houlette défensive et avisée de l’entraîneur Fabio Cannavaro, les Ouzbeks ont peaufiné leur niveau technique lors de récents matchs amicaux, créant une atmosphère positive et unie. Le principal atout structurel des Ouzbeks réside dans une arrière-garde au complet, qui permet à Cannavaro de mettre en place sans accroc son dispositif tactique de prédilection pour ce match d’ouverture historique.

La jeune pépite défensive Abdukodir Khusanov, prêt à mener la arrière, offre un sens du placement de premier ordre aux côtés de l’expérimenté Rustam Ashurmatov. Au milieu de terrain, le travail défensif et la justesse des passes d’Otabek Shukurov et d’Odiljon Hamrobekov visent à perturber les schémas adverses et à solidifier le secteur central. En attaque, le vétéran Eldor Shomurodov mènera l’offensive, alimenté par la créativité d’Abbosbek Fayzullaev et de Jaloliddin Masharipov, dont la vitesse promet des contres-attaques tranchantes.

Actualités de l'équipe de Colombie

Les Cafeteros ont bouclé leur préparation à Mexico, armés d’une confiance tactique débordante et d’un parcours qualificatif dominateur qui les a ramenés parmi l’élite mondiale. Le sélectionneur Néstor Lorenzo a retenu un groupe de 26 joueurs, dont la fluidité collective impressionne : une puissance offensive de premier plan soutenue par une défense solide et rigoureuse, à la européenne. La machine colombienne est au point, ce qui lui permet d’aborder la première journée avec une certitude opérationnelle absolue et une vocation offensive affirmée.

Le cœur du dispositif colombien bat autour de James Rodríguez, meneur de jeu central dont la vision et la capacité à déverrouiller les défenses fixeront le tempo. Devant lui, une ligne d’attaque explosive emmenée par Luis Díaz (Bayern Munich) et Jhon Arias (Palmeiras) promet des éclairs sur les ailes. Au milieu de terrain, le duo résistant Jefferson Lerma-Richard Ríos assure une assise solide face au pressing, tandis que la paire Jhon Lucumí-Davinson Sánchez verrouille l’axe défensif devant le gardien titulaire Camilo Vargas.

Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Fabio Cannavaro (Ouzbékistan)

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Figure emblématique de la résilience défensive et champion du monde, il apporte à l’équipe ouzbèke en plein essor une expérience internationale et une autorité tactique de premier plan. Recruté pour un contrat de deux ans après la qualification historique du pays, l’Italien a pour mission de transformer l’audace des « Loups blancs » en véritable atout. Plutôt que de tout démanteler, il se concentre sur l’amélioration de l’efficacité défensive individuelle et transmet le calme et le sang-froid nécessaires pour passer la phase de groupes au plus haut niveau.

Sur le plan tactique, il privilégie un bloc compact et hautement synchronisé, positionné entre le milieu et la défense, afin d’étouffer les zones centrales. Il s’appuie sur un 4-2-3-1 rigide ou, en phase défensive, sur une configuration à cinq arrière plus fluide, exigeant une communication irréprochable et une discipline de placement de la part de sa ligne défensive. Il simplifie les phases de possession, demandant à ses deux milieux axiaux de couper les actions adverses avant de relancer rapidement vers les ailes. Son principal défi à Mexico sera de gérer les transitions : il doit empêcher sa défense de reculer sous la pression et de laisser des espaces dangereux à une attaque de classe mondiale.

Néstor Lorenzo (Colombie)

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Néstor Lorenzo (Colombie) Architect d’une renaissance sud-américaine spectaculaire et intense, Néstor Lorenzo a transformé la Colombie en une puissance continentale imprévisible et soudée. Aux commandes des Cafeteros, il a immédiatement imposé un cycle de qualification dominateur. Salué pour sa gestion de groupe, le tacticien argentin a abandonné les schémas rigides du passé au profit d’un jeu libéré, axé sur la liberté de mouvement et la joie collective.

Lorenzo organise son équipe dans un système dynamique et fluide, en 4-3-1-2 ou 4-2-3-1, conçu pour submerger l’adversaire grâce à des triangles de passes courtes et rapides, ainsi qu’à des courses incessantes sans ballon. Sa philosophie tactique s’appuie sur un pressing agressif et haut pour provoquer des pertes de balle dans le tiers central, avant d’exploiter l’espace par des passes longues et verticales immédiates. Pendant que les milieux défensifs se ruent au tacle, les créateurs jouissent d’une liberté psychologique totale pour se déplacer, exploiter les couloirs et créer des surnombres sur les ailes. Son principal défi dans ce match d’ouverture sera de déstabiliser le bloc asiatique central sans tomber dans des schémas de possession prévisibles et lents, en utilisant des mouvements précis pour isoler les défenseurs en situations de un contre un.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde

Gardiens : Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev

Défenseurs : Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Jakhongir Urozov, Avazbek Ulmasaliev

Milieux de terrain : Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Odiljon Hamrobekov, Oston Urunov, Jamshid Iskanderov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullaev, Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiev, Sherzod Esanov

Attaquants : Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Azizbek Amonov

Effectif de la Colombie pour la Coupe du monde

Gardiens : Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Défenseurs : Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Milieux de terrain : Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Attaquants : Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo « Cucho » Hernández, Luis Suárez

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Les duels clés Ouzbékistan - Colombie

Eldor Shomurodov vs Davinson Sánchez : un véritable choc de poids lourds dans la surface. Capitaine expérimenté et pivot physique de l’Ouzbékistan, Shomurodov a été décisif dans la qualification historique de son équipe pour l’Amérique du Nord. Il excelle dans la conservation intelligente du ballon, les duels aériens et les courses percutantes dans les couloirs. Davinson Sánchez, solide et autoritaire, devra imposer sa puissance physique, sa vitesse de récupération et sa supériorité dans les airs pour étouffer l’avant-centre et contenir l’offensive d’Asie centrale.

Luis Díaz face au bloc défensif ouzbek : Díaz aborde le tournoi en tant que catalyseur offensif incontesté de la Colombie sur les ailes, fort d’un dribble de classe mondiale, d’une accélération explosive et d’une capacité redoutable à déborder vers l’intérieur depuis son côté. Il sera à l’affût du moindre espace à exploiter dès que la possession basculera en transitions verticales. Il heurtera toutefois un bloc défensif extrêmement bien synchronisé et intensément agressif, emmené par l’étoile montante Abdukodir Khusanov. La magie individuelle et la vitesse fulgurante de Díaz suffiront-elles à contourner une unité disciplinée et compacte, spécialiste de l’étouffement des espaces dans le tiers défensif ?

James Rodríguez vs Otabek Shukurov : un duel tactique au cœur du milieu de terrain. Shukurov, infatigable sentinelle des Loups Blancs, brille par sa rigueur défensive, ses interceptions millimétrées et son volume de travail impressionnant, protégeant ainsi sa défense à quatre. Depuis son poste de meneur de jeu, James aura pour mission d’imprimer le tempo offensif des Cafeteros grâce à sa vision, ses déplacements dans les demi-espaces et sa palette de passes de classe mondiale, afin de déstabiliser Shukurov et de déclencher les combinaisons rapides de la Colombie dans le dernier tiers.

Actualités des équipes et compositions

L’Ouzbékistan, dirigé par Fabio Cannavaro, n’a pas communiqué d’informations confirmées concernant d’éventuelles blessures ou suspensions, et aucune composition probable n’a été dévoilée à ce stade.

Même situation côté colombien : le sélectionneur Nestor Lorenzo garde aussi son onze sous le coude, tout en restant muet sur d’éventuelles blessures ou suspensions. Plus d’infos à venir juste avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Ouzbékistan présente un bilan mitigé en 2023 : deux victoires, un nul et deux défaites en cinq matchs amicaux. Après avoir perdu 2-1 face aux Pays-Bas lors de sa dernière sortie, puis 2-0 contre le Canada début juin, la sélection a toutefois battu le Venezuela et le Gabon (3-1), et partagé les points avec la Chine (2-2) en janvier. Au total, les Loups blancs ont inscrit huit buts et en ont concédé sept.

La Colombie aborde ce match en bien meilleure forme, puisqu’elle a remporté trois de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat en date est une victoire 2-0 contre la Jordanie, qui fait suite à un succès 3-1 face au Costa Rica début juin. La victoire 3-0 contre l’Australie en novembre dernier se démarque également dans cette série. Ses deux seules défaites ont été concédées face à la France (3-1) et à la Croatie (2-1) en mars. Au total, la Colombie a inscrit neuf buts et en a encaissé six au cours de ces cinq rencontres.

Face à face

Aucun affrontement officiel n’est recensé entre l’Ouzbékistan et la Colombie. Leur première rencontre aura donc lieu le 17 juin, au stade Azteca, dans le cadre du groupe K de la Coupe du monde.

Classement

Au classement du groupe K, la Colombie occupe actuellement la première place, tandis que l’Ouzbékistan pointe à la quatrième position avant son entrée en lice.