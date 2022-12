Ounahi assure vouloir faire le "bon choix" pour son avenir

Très en vue pendant la Coupe du monde, le milieu angevin se sait courtisé lors du mercato hivernal qui approche.

Il sera à coup sûr l'un des dossiers à suivre du prochain mercato hivernal en Ligue 1. Excellent sous les couleurs du Maroc tout au long de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi possède désormais de nombreuses sollicitations.

Plusieurs clubs européens tentent en effet de convaincre Angers de lâcher leur milieu de terrain en janvier, même si ce dernier pourrait y être prêté jusqu'en fin de saison. Selon Footmercato, le Napoli serait ainsi en pôle position pour ce faire.

"Aujourd’hui, nous savons tous qu’il y a des clubs intéressés. Ce sera un choix à faire, un choix qui sera important pour ma carrière et surtout faire le bon choix", a déclaré le principal intéressé sur le site officiel du club.

"Nous ne savons pas comment ça va se passer encore. Est-ce que je vais signer et partir en janvier ? Est-ce-que je vais signer, rester et aider le club et partir cet été ? Je ne sais pas encore."

Un transfert qui pourrait se décanter rapidement, alors que le championnat s'apprête à reprendre ses droits : "J’attends d’ici les jours, semaines qui arrivent pour faire le bon choix. Je suis en contact tous les jours avec le Président. Nous allons faire le bon choix pour ma carrière et pour le club."