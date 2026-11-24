Comment regarder Ouganda U17 - Nouvelle-Calédonie U17 avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Suisse DAZN Canada Fubo

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du service et profiter du match !

Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 25 nov. 2026 - 07:30

L’Ouganda U17 affronte la Nouvelle-Calédonie U17 dans le groupe B de la Coupe du monde U17. Les deux équipes espèrent terminer la phase de groupes sur une meilleure note.

L’Ouganda aborde ce match avec un point au compteur. Lors de sa dernière sortie, il a tenu l’Équateur en échec (0-0), un résultat qui lui a permis de se stabiliser après sa défaite 3-0 contre la Corée du Sud.

Grâce à ce nul, la sélection africaine occupe la troisième place du groupe B et a encore quelque chose à jouer. Ne pas avoir encaissé de but face à l’Équateur donnera de la confiance à sa défense.

La Nouvelle-Calédonie arrive dans une situation bien plus difficile. Elle a perdu 6-0 contre la Corée du Sud lors de son dernier match. Sa courte défaite 1-0 face à l’Équateur, juste avant, reste ce qui se rapproche le plus d’un résultat positif pour elle dans ce tournoi.

La sélection océanienne est quatrième du groupe. Ce match lui offre donc l’occasion d’éviter de finir dernière et de permettre à son jeune effectif de retirer quelque chose de sa participation à la plus grande compétition de football de sa catégorie d’âge.

L’Ouganda affiche une meilleure forme récente et occupe une meilleure place au classement. C’est donc sur lui que repose la pression de répondre aux attentes.

Voici ce que nous savons sur la façon de suivre le match.

Actualités des équipes et effectifs