Ouahbi fixe la date d'annonce de la liste du Maroc pour les matchs face au Gabon et au Lesotho

La Fédération royale marocaine de football a annoncé, ce lundi, la date de dévoilement de la liste définitive de la sélection marocaine, en vue des matchs face au Gabon et au Lesotho dans le cadre des qualifications pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Selon l'annonce de la Fédération royale marocaine, Mohamed Ouahbi, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, tiendra une conférence de presse jeudi prochain dans la salle de conférences du complexe Mohammed VI de football, à partir de 11h00 (GMT+1), pour dévoiler la liste des joueurs convoqués.

La sélection marocaine entamera son parcours dans ces qualifications face au Gabon, le vendredi 25 septembre, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, lors de la première journée des qualifications africaines.

Le Maroc se rendra ensuite au Lesotho le 29 septembre, dans la ville de Bloemfontein en Afrique du Sud, dans le cadre de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Ces deux matchs marquent le début du parcours de la sélection marocaine dans ces qualifications, Mohamed Ouahbi cherchant à choisir la liste sur laquelle il s'appuiera pour les rencontres face au Gabon et au Lesotho, au lancement de la course à la qualification pour la compétition continentale.