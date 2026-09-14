Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Ouahbi fixe la date d'annonce de la liste du Maroc pour les matchs face au Gabon et au Lesotho

Maroc
Africa Cup of Nations Qualification
M. Ouahbi
Maroc

Lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations

La Fédération royale marocaine de football a annoncé, ce lundi, la date de dévoilement de la liste définitive de la sélection marocaine, en vue des matchs face au Gabon et au Lesotho dans le cadre des qualifications pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Selon l'annonce de la Fédération royale marocaine, Mohamed Ouahbi, le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine, tiendra une conférence de presse jeudi prochain dans la salle de conférences du complexe Mohammed VI de football, à partir de 11h00 (GMT+1), pour dévoiler la liste des joueurs convoqués.

La sélection marocaine entamera son parcours dans ces qualifications face au Gabon, le vendredi 25 septembre, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, lors de la première journée des qualifications africaines.

Le Maroc se rendra ensuite au Lesotho le 29 septembre, dans la ville de Bloemfontein en Afrique du Sud, dans le cadre de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Ces deux matchs marquent le début du parcours de la sélection marocaine dans ces qualifications, Mohamed Ouahbi cherchant à choisir la liste sur laquelle il s'appuiera pour les rencontres face au Gabon et au Lesotho, au lancement de la course à la qualification pour la compétition continentale.

Africa Cup of Nations Qualification
Maroc crest
Maroc
MAR
Gabon crest
Gabon
GAB
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google