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Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 AFAS Stadion

Le match entre l’AZ Alkmaar et la Juventus est diffusé en direct sur Sky Sport et en streaming sur NOW. Voici comment suivre la rencontre en direct.

La Juventus se déplace sur le terrain de l’AZ Alkmaar, à l’AFAS Stadion d’Alkmaar, pour une rencontre de la phase de groupes de la Ligue Europa. L’équipe de Luciano Spalletti arrive aux Pays-Bas forte d’une victoire importante obtenue lors de la dernière journée de Serie A.

La victoire 2-0 contre le Napoli à l’Allianz Stadium a redonné confiance à la Juventus, qui avait traversé des moments difficiles les semaines précédentes, entre résultats décevants et tensions avec les supporters. Alajbegovic et Boga, tous deux entrés en jeu, ont inscrit les buts décisifs en fin de match.

Spalletti devra désormais gérer les forces d’un groupe qui a traversé une période agitée. La défaite à domicile contre le Genoa, qui avait précédé le derby d’Italie contre le Napoli, avait poussé le club à mettre l’équipe au vert et attisé les protestations des supporters à l’extérieur du stade.

En face, l’AZ Alkmaar traverse une période en dents de scie. L’équipe entraînée par Leeroy Echteld a subi deux défaites consécutives en Eredivisie avant ce rendez-vous européen, contre l’Ajax et le FC Twente. En Ligue Europa, les Nord-Hollandais ont toutefois montré qu’ils savaient obtenir des résultats.

Au classement de la Ligue Europa, l’AZ occupe actuellement la dixième place, tandis que la Juventus est septième. Les deux équipes ont besoin de points pour consolider leur position dans la phase de groupes.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Du côté de l’AZ Alkmaar, Leeroy Echteld n’a pas encore communiqué sa composition officielle ni donné de nouvelles concernant d’éventuelles blessures ou suspensions. D’autres informations seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

À la Juventus, Luciano Spalletti n’a pas dévoilé de composition probable. Aucune blessure ni suspension n’a été officiellement annoncée. Des précisions sur la disponibilité des joueurs seront ajoutées dans les prochaines heures.

Forme du moment

L’AZ Alkmaar aborde cette rencontre avec un bilan récent de deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Les Nord-Hollandais ont perdu leurs deux dernières rencontres d’Eredivisie, 1-0 contre l’Ajax et 0-2 face au FC Twente. En Ligue Europa, ils ont en revanche conservé une dynamique positive, en battant l’Ararat Armenia 4-0 à l’extérieur et l’Hapoel Beer Sheva 2-1 à domicile. Sur ces cinq matches, l’AZ a marqué neuf buts et en a encaissé six.

La Juventus affiche un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son succès le plus récent est le 2-0 contre le Napoli en Serie A, précédé d’une défaite 2-0 face au Genoa. La Juventus s’est imposée 2-0 sur le terrain de Lecce et a fait match nul 2-2 contre Rennes en Ligue Europa, avant de perdre 0-3 contre la Lazio. Sur ces cinq rencontres, la Juventus a inscrit six buts et en a encaissé sept.

Confrontations directes

Les données sur les confrontations directes récentes entre l’AZ Alkmaar et la Juventus ne sont pas disponibles pour le moment. Des informations supplémentaires sur leurs précédentes rencontres seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Classement

En Ligue Europa, l’AZ Alkmaar occupe actuellement la dixième place, tandis que la Juventus se trouve au septième rang du classement général.