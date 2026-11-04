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Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 San Siro

AC Milan-Ferencvaros sera diffusé en direct sur Sky Sport et en streaming sur NOW. Voici les détails pour suivre le match.

L’AC Milan retrouve San Siro pour affronter le Ferencvaros en phase de groupes de la Ligue Europa. Le club milanais cherche à enchaîner après une semaine intense sur la scène nationale.

Ruben Amorim a retrouvé confiance et le moral grâce à la victoire dans le derby de la Madonnina contre l’Inter, battue 3-1 au terme d’une prestation de grande intensité. Diego Moreira, auteur d’un but et de deux passes décisives dans le derby, a été le grand protagoniste d’une soirée qui a relancé les ambitions de l’AC Milan.

Avant cette victoire, toutefois, l’AC Milan avait subi une lourde défaite à domicile, 4-2 contre Bologne. Amorim a déjà prévenu les supporters : les moments difficiles reviendront et l’équipe doit encore trouver la régularité nécessaire.

Le Ferencvaros arrive à Milan en bonne forme dans le championnat hongrois, avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches de première division. En Ligue Europa, le club hongrois a déjà montré qu’il savait rivaliser, en battant le Viktoria Plzen et le Torreense lors de ses deux dernières sorties européennes.

Au classement de la Ligue Europa, l’AC Milan occupe actuellement la 24e place, tandis que le Ferencvaros est 4e. Au-delà du niveau des deux équipes, cette rencontre revêt une importance particulière pour chacune d’elles dans la course à la qualification.

Pour suivre le match, retrouvez ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Du côté de l’AC Milan, Ruben Amorim n’a pas encore communiqué la composition officielle ni la liste des joueurs indisponibles. Ces informations seront mises à jour dès qu’elles seront disponibles, à l’approche du coup d’envoi.

Pour le Ferencvaros, entraîné par Balazs Borbely, aucun joueur indisponible ou suspendu n’a été annoncé non plus. D’éventuelles précisions sur l’effectif disponible seront ajoutées dans les prochaines heures.

Forme du moment

L’AC Milan a enregistré trois victoires, une défaite et une autre défaite lors de ses cinq derniers matches, disputés entre la Serie A et la Ligue Europa. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 contre l’Inter dans le derby, précédée d’un revers à domicile 2-4 contre Bologne. L’AC Milan a marqué 11 buts et en a encaissé 10 sur cette période, un bilan qui reflète une forme encore irrégulière. À noter également une victoire 0-2 sur le terrain de l’Udinese en championnat.

Le Ferencvaros aborde cette rencontre avec quatre matches sans défaite lors de ses cinq dernières sorties. L’équipe hongroise a battu le Paksi SE 2-0 lors de la dernière journée de championnat et s’est imposée 4-1 contre le Torreense en Ligue Europa. Sur les cinq matches pris en compte, le club hongrois a marqué 14 buts et en a encaissé 3, avec un seul match nul, contre le Kisvarda.

Confrontations précédentes

Aucune donnée n’est disponible sur les précédentes confrontations entre l’AC Milan et le Ferencvaros. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Classement

En Ligue Europa, l’AC Milan occupe actuellement la 24e place, tandis que le Ferencvaros est 4e au classement général de la compétition.