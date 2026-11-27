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Eredivisie - Journée 14 28 nov. 2026 - 12:45 Philips Stadion

Diffusion de PSV - Go Ahead Eagles : chaîne TV et streaming en direct

Vous pouvez suivre PSV - Go Ahead Eagles en direct sur ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra et Canal+ Netherlands. Choisissez ci-dessous la chaîne TV ou le service de streaming qui vous convient pour regarder le match en direct.

Nouvelles des équipes et effectifs

Le PSV devra se passer de cinq joueurs : Jerdy Schouten, Mauro Junior, Adamo Nagalo, Alassane Plea et Sami Ouaissa figurent sur la liste des blessés. Aucune suspension n’a été signalée.

Du côté de Go Ahead Eagles, Pim Saathof, Evert Linthorst, Dean James, Richonell Margaret et Nick Marsman sont absents pour cause de blessure. Aucune suspension n’est connue chez les visiteurs non plus. La composition probable n’est pas encore disponible ; de nouvelles informations suivront à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Le PSV a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, sans faire de match nul. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 5-1 contre le Real Madrid en Ligue des champions. Auparavant, le PSV avait perdu 1-2 contre le Club Bruges.

En Eredivisie, le PSV a battu Willem II 7-0, s’est imposé 2-5 sur le terrain du SC Cambuur et 1-4 sur celui du NEC. Lors de ces cinq rencontres, le PSV a marqué 16 buts et en a encaissé 10.

Go Ahead Eagles a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une défaite 0-1 sur le terrain du Fortuna Sittard. Auparavant, l’équipe s’était imposée 0-1 chez Excelsior Rotterdam et 0-5 chez Koninklijke HFC en Coupe des Pays-Bas. Go Ahead a inscrit 9 buts au total et en a encaissé 7, sa défaite 4-0 sur le terrain du SC Cambuur étant son résultat le plus lourd.

Confrontations directes

La dernière confrontation a eu lieu le 10 mai 2026 en Eredivisie. Le PSV s’était alors imposé 1-4 sur le terrain de Go Ahead Eagles. Sur les cinq rencontres les plus récentes, le PSV a gagné trois fois et Go Ahead deux fois. Le PSV y a inscrit 12 buts, contre 9 pour Go Ahead.

Classement

En Eredivisie, le PSV occupe la première place, tandis que Go Ahead Eagles est neuvième.