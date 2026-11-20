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Eredivisie - Journée 13 21 nov. 2026 - 10:30 Stadion De Goffert

Diffusion de NEC - PSV : chaîne TV et streaming en direct

NEC - PSV est à suivre en direct sur Watch ESPN, ESPN Extra et Canal+ Netherlands. Vous trouverez ci-dessous les liens directs pour accéder à la diffusion.

Actualités des équipes et effectifs

NEC est privé de Perr Schuurs, Philippe Sandler et Emre Mor, tous blessés. La composition probable de l’entraîneur Dick Schreuder est la suivante : Crettaz ; Kaplan, Storm, Bras, Lebreton ; Nejasmic, Bakker, Kers ; Chery, Linssen, Tadić.

Le PSV doit se passer de Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Alassane Plea et Sami Ouaissa, tous blessés. Le onze probable de Peter Bosz est le suivant : Kovař ; Kostic, Obispo, Sildillia, Geertruida ; Sano, Mijnans ; Mauro Junior, Bajraktarevic, Van Bommel ; Til.

Forme récente

NEC affiche un bilan correct de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 3-2 sur le terrain du FC Utrecht en Eredivisie. L’équipe avait auparavant battu Omonia Nicosia 3-1 en Ligue Europa, mais perdu 1-0 contre le sc Heerenveen. Sur ces cinq matches, NEC a marqué onze buts et en a encaissé six.

Le PSV a réalisé une solide série de cinq matches, avec trois victoires, un nul et une défaite. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une large victoire 5-2 sur le terrain du SC Cambuur en Eredivisie. Son seul faux pas a été une défaite 2-1 contre le Club Brugge en Ligue des champions. Le PSV a marqué quatorze buts en cinq matches et en a encaissé neuf.

Confrontations directes

Leur dernière confrontation remonte au 14 mars 2026 en Eredivisie : le PSV avait perdu 3-2 à domicile contre NEC. Avant cela, NEC avait également battu le PSV 3-2 en Coupe des Pays-Bas, le 3 mars 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, NEC compte deux victoires, le PSV deux également, pour un match nul : le bilan est remarquablement équilibré.

Classement

En Eredivisie, le PSV occupe actuellement la première place, tandis que NEC est onzième.