Les qualifications de l'UEFA pour la Coupe du monde féminine 2027 ne manquent jamais d'intérêt, et ce qui les rend si captivantes, c'est le mélange de grandes puissances confirmées et de challengers ambitieux à travers l'Europe. L'Angleterre, par exemple, porte le poids de la tradition et des attentes chaque fois qu'elle entre sur le terrain. Sa résilience et sa force à domicile sont depuis longtemps ses traits caractéristiques, et les supporters savent que lorsque l'Angleterre joue, c'est toujours un événement. L’Espagne, de son côté, impose un style distinct : une technique raffinée, un jeu de possession patient et une réputation grandissante d’équipe parmi les plus spectaculaires du football féminin.

Plus au nord, la Suède et le Danemark alimentent une rivalité nordique où chaque duel dépasse la simple course aux points. Réputées pour leur athlétisme et leur rigueur tactique, les deux formations jouent autant pour l’honneur que pour la qualification. Les Pays-Bas et la France illustrent ensuite des profils complémentaires : la profondeur du banc tricolore fait référence sur le Vieux Continent, quand les Oranje misent sur un jeu offensif plein de flair.

L’Allemagne, puissance incontournable, impose sa domination presque traditionnelle en qualifications et fixe la norme à atteindre. L’Autriche, de son côté, incarne la détermination des nations qui cherchent à comble leur retard, avec courage et ambition malgré un passé moins glorieux. Ensemble, ces sélections illustrent la richesse du football féminin européen, où rivalités, héritages et ambitions s’affrontent sur la route du Brésil.

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