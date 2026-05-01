Oscar Gloukh dresse le bilan de sa première saison à l’Ajax : « Je m’attendais à… »

L'Ajax doit retrouver son statut de meilleur club des Pays-Bas, estime Oscar Gloukh dans une longue interview accordée à la NOS.

Transféré l’été dernier en provenance du RB Salzbourg pour près de 15 millions d’euros, l’attaquant de 22 ans fait le point, à la veille du choc contre le PSV, sur ses premiers mois au club.

« Je m’attendais à jouer davantage, mais je savais qu’il y aurait de la concurrence. Je dois saisir ma chance quand elle se présente », reconnaît-il avec franchise.

Depuis son arrivée, il a disputé 36 matchs officiels, marqué neuf buts et délivré six passes décisives.

Il attend davantage de lui-même et de ses coéquipiers : « Nous devons devenir les meilleurs des Pays-Bas. La saison prochaine, nous devons jouer pour les titres. Je veux remporter un titre ici. »

Malgré des performances collectives décevantes, l’international israélien se sent bien à Amsterdam : « J’aime la ville et le football. Quand on est heureux en dehors du terrain, on le ressent aussi sur le terrain. »

Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2030, il aborde samedi un nouveau choc à domicile contre le PSV, équipe à laquelle il a déjà marqué en septembre.