Oscar Gloukh (Ajax) perd son sang-froid, écope immédiatement d’un coup et est remplacé

Mercredi soir, Oscar Gloukh, milieu de terrain israélien de 22 ans évoluant à l’Ajax, n’a pas séduit le public albanais. Entré en jeu, il a inscrit à Tirana le but de la victoire avant de provoquer les supporters locaux.

Bien que les deux nations ne soient pas qualifiées pour la Coupe du monde cet été, la rencontre s’est jouée dans un climat électrique.

À la 73^e minute, il a expédié une frappe en diagonale dans le coin inférieur droit pour l’unique but de la rencontre.

Il s’est ensuite dirigé vers les supporters albanais en mettant son doigt sur sa bouche pour les inviter au silence, avant de taper ostensiblement à plusieurs reprises sur le logo d’Israël.

Les joueurs albanais n’ont pas apprécié. Le défenseur de la Lazio, Elseid Hysaj, s’est rué sur Gloukh et lui a asséné un violent coup. Des objets ont également été lancés depuis les tribunes.

L’arbitre a sanctionné les deux joueurs d’un carton jaune, puis le sélectionneur Gal Cohen a remplacé Gloukh pour calmer les esprits.

Le milieu de terrain de l’Ajax conclut ainsi la saison sur une note positive. Gloukh part en vacances avec le sentiment d’avoir été le héros de la rencontre.