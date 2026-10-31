Óscar García : « J’aurais fait cent pour cent mieux à l’Ajax cette saison »

Óscar García est revenu, dans un entretien accordé à NU.nl, sur son bref passage à la tête de l’Ajax. L’Espagnol estime en avoir tiré le maximum, même s’il est également convaincu qu’il aurait fait bien mieux cette saison.

García avait été nommé en mars par le directeur technique Jordi Cruyff pour succéder à Fred Grim. Sa mission était d’assurer une qualification pour une compétition européenne. « J’ai tiré tout ce que je pouvais de cet effectif », estime-t-il aujourd’hui.

« Quand j’ai été nommé, les gens au club craignaient vraiment de ne même pas se qualifier pour une compétition européenne. Au bout du compte, nous n’avons peut-être pas fait les choses parfaitement, mais nous avons fait du bon travail. Si un club a pour objectif de disputer la Ligue des champions, il lui faut l’effectif nécessaire et une équipe capable de jouer à un niveau constant. Cela exige de la qualité, mais aussi de la continuité et une orientation claire au sein du club. Cette saison, ils ont bien tout cela. »

Cruyff a beaucoup investi dans l’effectif l’été dernier et constitué une équipe qui devait immédiatement jouer le titre. « Je connaissais les projets de Jordi, explique García. Je ne savais pas combien de joueurs allaient arriver, mais je savais qu’il recruterait peut-être l’équivalent d’une demi-équipe et constituerait un effectif capable d’être champion. »

« J’ai aussi dit à l’époque : “Avec moi ou avec un autre entraîneur, l’Ajax sera champion la saison prochaine.” Cela ne se voit peut-être pas encore, mais l’Ajax sera champion cette saison. Avec cet effectif, j’aurais fait 100 % mieux que la saison dernière », estime-t-il.

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García souhaitait rester, mais Cruyff a décidé de se tourner vers Míchel Sánchez. « Si vous n’entendez rien dans les dernières semaines du championnat, c’est qu’ils ont choisi quelqu’un d’autre. C’est comme ça que fonctionne le monde du football. Deux jours après le dernier match, j’ai appris que c’était terminé. Bien sûr, cela a été une grande déception pour moi. »

García ne regrette toutefois pas d’avoir choisi d’aider l’Ajax. « Non, je ferais le même choix aujourd’hui. C’était une très grande opportunité pour moi à l’époque. Bien sûr, la situation a changé ensuite, mais je ne peux pas le regretter. L’Ajax est un club formidable. »

García est actuellement l’entraîneur principal du club polonais de Pogon Szczecin. Celui-ci occupe désormais la troisième place ex æquo du championnat et reste invaincu depuis dix matches.