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Orkun Kökçü Imago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Orkun Kökçü sera aligné dans un rôle offensif avec la Turquie face à l’Australie

Australie vs Türkiye
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Le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, a annoncé son onze de départ pour le match de Coupe du monde contre l’Australie. Orkun Kökçü (ex-Feyenoord) et Ferdi Kadioglu (ex-NEC) figurent parmi les titulaires désignés pour affronter les Socceroos.

Le technicien italien confie un rôle offensif à Kökçü, qui évoluera en soutien de l’avant-centre Kerem Aktürkoglu. Sur les ailes, Arda Güler et Barış Alper Yılmaz auront pour mission de créer le danger.

Le capitaine Hakan Çalhanoglu, associé à Ismaïl Yüksek, aura pour mission de contrôler le milieu de terrain. Devant le gardien Ugurcan Çakir, une défense à quatre sera alignée : Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci et Ferdi Kadioglu.

Côté australien, Jordan Bos, milieu gauche du Feyenoord auteur d’une première année convaincante à Rotterdam, occupe une place de titulaire dans le 3-4-2-1 de Tony Popovic.

Dans le groupe D, les États-Unis occupent provisoirement la première place après leur large victoire 4-1 lors du match d’ouverture face au Paraguay.

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Composition de l’Australie : Beach, Circati, Souttar, Burgess ; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos ; Irankunda, Metcalfe ; Touré.

Composition de la Turquie : Çakir ; Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu ; Çalhanoglu, Kökçü, Yüksek ; Güler, Aktürkoglu, Yilmaz.

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