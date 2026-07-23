Besiktas a fait un premier pas, jeudi soir, vers la phase de groupes de la Ligue Europa. À domicile, le club s’est imposé 1-0 face à Midtjylland, qui a joué à dix pendant plus de 75 minutes.

Dès la 15e minute, le sort s’est acharné sur les visiteurs danois. Friday Etim a laissé son pied passer au-dessus du ballon et a durement touché son adversaire. L’arbitrage n’a alors pas eu d’autre choix que de brandir le carton rouge.

Un coup de pouce donc pour Besiktas, qui n’a pas mis longtemps à concrétiser sa domination au tableau d’affichage. Vaclav Cerny a trouvé Orkun Kökçü, qui a enroulé magnifiquement le ballon dans la lucarne depuis l’entrée de la surface : 1-0.

Les Turcs ont également dominé le reste de la rencontre et se sont créé de belles occasions par l’intermédiaire de Michael Murillo, Hyeon-Gyu Oh et Cerny, mais il n’y a plus eu de but. Le match retour aura lieu la semaine prochaine.