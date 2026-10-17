Opération réussie : qu'attend Nawaf Al-Aqidi après son intervention à Londres ?

Nawaf Al-Aqidi, le gardien de but d'Al-Nassr, va devoir suivre un programme de longue durée afin de se remettre de la blessure au coude dont il a souffert au cours de la période écoulée.

Al-Aqidi a subi une grave blessure au coude lors de la victoire de la sélection saoudienne face au Koweït sur le score d'un but à zéro, en septembre dernier, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabique, « Khaliji 27 ».

Le club d'Al-Nassr a annoncé ce samedi la réussite de l'opération chirurgicale subie par le gardien saoudien dans la capitale britannique, Londres, précisant qu'il entamera son programme de rééducation sous la supervision du staff médical du club.

Toutefois, le journal saoudien « Arriyadiyah » a affirmé qu'Al-Aqidi resterait à Londres une semaine de plus, dans le cadre de la première étape du programme de rééducation qu'il débutera immédiatement.

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Le quotidien a précisé que le gardien d'Al-Nassr fera l'objet d'un suivi rigoureux de la part du médecin anglais qui l'a opéré durant cette période, avant que celui-ci ne lui communique les détails du programme de rééducation qu'il suivra après son retour à Riyad.

Il convient de rappeler qu'Al-Aqidi est continuellement absent des rencontres d'Al-Nassr depuis le début de la saison en cours, l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur de l'équipe, s'appuyant principalement sur le gardien brésilien Bento.