La sélection saoudienne a dévoilé les derniers développements médicaux concernant trois de ses joueurs, après les blessures subies durant la Coupe du Golfe arabe « Khaleeji 27 », annonçant le succès de l'opération chirurgicale subie par le gardien Nawaf Al Aqidi à Londres, ainsi que la poursuite du programme de rééducation d'Alaa Al Hajji et la préparation de Humam Al Hamami à entamer son programme de soins dans les prochains jours.

La sélection saoudienne a précisé, dans un communiqué officiel, qu'Al Aqidi avait subi hier vendredi une opération chirurgicale au coude dans la capitale britannique Londres, laquelle s'est achevée avec succès, après la blessure contractée lors du match d'ouverture de la sélection saoudienne face au Koweït dans le tournoi du Golfe, qui l'a écarté de la suite de son parcours avec la sélection.

À lire aussi : Prix du meilleur joueur en Asie : rude concurrence entre Salem Al Dawsari et Firas Al Buraikan

Concernant le cas d'Alaa Al Hajji, le communiqué a indiqué que le joueur poursuit son programme de rééducation à l'hôpital Aspetar, dans la capitale qatarie Doha, à la suite de sa blessure au genou lors de la confrontation de la sélection saoudienne face à Oman, dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du Golfe 27, selon un plan visant à lui faire retrouver progressivement sa condition physique.

Quant à Humam Al Hamami, victime d'une blessure aux ischio-jambiers lors de la finale du tournoi du Golfe, il a été décidé qu'il entamerait son programme de soins dimanche prochain à l'hôpital Aspetar, en vue de poursuivre les étapes de sa convalescence selon l'évaluation du staff médical et son degré de réponse au traitement.

La sélection saoudienne a affirmé que les cas médicaux des joueurs blessés font l'objet d'un suivi en coordination entre le staff médical de la sélection et les staffs médicaux de leurs clubs, afin de garantir l'organisation des programmes de soins et de rééducation en fonction des besoins de chaque joueur, et d'éviter un retour précipité sur les terrains avant l'achèvement des étapes requises.

Ces développements interviennent après le sacre de la sélection saoudienne en Khaleeji 27, dans l'attente d'informations sur la date du retour à la compétition des trois joueurs.

Entre le succès de l'opération d'Al Aqidi, la poursuite de la rééducation d'Al Hajji et le début des soins d'Al Hamami, le staff médical veille à apporter les soins nécessaires à chaque cas, en conditionnant la date du retour au degré d'achèvement de la convalescence et au recouvrement de la condition physique.