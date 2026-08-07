Le FC Barcelone est parvenu à prendre une avance décisive dans la course à la signature de l'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, après avoir su mener les négociations à l'abri des projecteurs, dans une opération marquée par un degré de discrétion sans précédent, qui a permis au club catalan d'infléchir le cours d'un dossier qui semblait auparavant pencher davantage vers le Real Madrid.

Le quotidien catalan « Sport » a révélé les détails des heures décisives des négociations entre le Barça et Rodri, affirmant que le club catalan a agi en toute discrétion dans les coulisses, toutes les parties ayant veillé à empêcher la moindre fuite susceptible de compromettre la conclusion de l'accord, à un moment où le Real Madrid était le prétendant le plus avancé dans sa tentative de recruter le joueur, avant que la donne ne change de façon soudaine.

Le début du tournant

Le point de bascule remonte au jeudi 30 juillet, lorsque le directeur sportif du Barça, Deco, a mis fin à une courte période de repos en Croatie. Il était censé s'envoler directement pour l'Angleterre afin de rejoindre le camp de préparation de l'équipe pour la nouvelle saison.

Mais le dirigeant portugais a pris une décision différente : il est d'abord rentré à Barcelone et y est resté plus d'une journée avant de rejoindre l'équipe, une démarche qui a soulevé des interrogations au sein du club, d'autant que le staff technique, mené par Hansi Flick, se trouvait en Angleterre pour préparer les matchs amicaux.

Or, ce retour n'avait rien d'anodin, car Deco a consacré son temps à tenir une réunion de la plus haute importance concernant un dossier de transfert que la direction du club a qualifié de stratégique, après avoir déjà entamé des contacts préliminaires avec les représentants de Rodri pour connaître les conditions de l'opération et la possibilité de la mener à bien.

Une réunion secrète qui a changé les calculs de Rodri

Selon les détails de « Sport », le Barça a demandé à toutes les parties concernées de faire preuve d'une discrétion absolue, afin d'éviter toute fuite susceptible de perturber les négociations, le club étant conscient de la sensibilité de la concurrence avec le Real Madrid.

Fin juillet, Rodri se trouvait en Catalogne pour assister à un mariage sur la Costa Brava, une occasion qui a joué un rôle important en ouvrant la voie à une rencontre directe entre le joueur et Deco.

Les deux hommes se sont retrouvés dans un hôtel de luxe, où la réunion a duré environ deux heures et demie. Le directeur sportif du Barça y a présenté les détails du projet sportif du club et le rôle qui attend Rodri au sein de l'équipe, ainsi que la vision technique de Hansi Flick et l'importance du joueur dans la construction du milieu de terrain du Barça au cours des prochaines années.

La réunion a abouti à un changement net de position du joueur, alors que le Real Madrid était le plus proche dans la course à sa signature. Rodri avait en effet écouté l'offre du club merengue et mené des discussions avec lui, mais il n'avait pas donné son accord définitif avant sa rencontre avec Deco.

Flick entre en jeu

La démarche du Barça ne s'est pas arrêtée à la réunion de Deco, car Hansi Flick a joué un rôle direct dans la tentative de convaincre le joueur. L'entraîneur allemand a passé plusieurs appels à Rodri, au cours desquels il lui a exposé sa vision technique et le rôle de leader qu'il souhaite lui confier au sein de l'équipe.

La direction du Barça a estimé que le contact direct entre l'entraîneur et le joueur était nécessaire à ce stade, d'autant que la concurrence était rude avec le Real Madrid et que conclure l'opération exigeait de montrer à quel point le club tenait à s'attacher les services de l'un des meilleurs milieux de terrain au monde.

Une carte cachée

Le journal a également révélé le rôle important qu'a joué Dani Codina, responsable des services aux joueurs au Barça, dont le nom n'apparaissait pas dans les négociations, mais qui a contribué de manière décisive à rapprocher les points de vue.

L'importance de Codina tient à sa relation antérieure avec Rodri, du temps où il travaillait à Manchester City, où les deux hommes avaient noué une relation solide, ce qui a permis de créer un climat de confiance et de sérénité lors des échanges avec le joueur.

Codina a été l'une des personnes qui ont aidé à organiser la réunion secrète entre Rodri et Deco, et il a également joué un rôle dans le renforcement du sentiment d'attachement du joueur au projet catalan.

Le moment décisif

Dans les jours qui ont suivi, les contacts se sont poursuivis entre le Barça et les représentants du joueur dans un silence médiatique total, jusqu'à ce que vienne le moment tant attendu, jeudi dernier, lorsque le club a reçu un appel des proches de Rodri confirmant que le projet du Barça avait réussi à convaincre le joueur et que les négociations étaient entrées dans une phase avancée.

Après une série d'appels et de réunions secrètes, le Barça est désormais tout proche de conclure l'opération, après avoir réussi à renverser la situation et à écarter le Real Madrid de la position de favori qu'il occupait quelques jours auparavant.

Il ne reste plus désormais que les dernières touches pour boucler l'accord, dans une opération que le Barça considère comme une étape stratégique pour reconstruire son milieu de terrain, grâce au recrutement d'un joueur doté d'une grande expérience et d'une personnalité de leader, tandis que sa réussite représenterait un coup dur pour les ambitions du Real Madrid de s'attacher les services de l'un des milieux de terrain les plus en vue au monde.