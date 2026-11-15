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Erling Haaland a livré pour la première fois son avis personnel sur la procédure en cours concernant les finances de son club, Manchester City.

Après le match de la sélection norvégienne contre le pays de Galles en Ligue des nations, samedi soir (3-1), au cours duquel Haaland a marqué un but et en a préparé un autre, l’attaquant a été interrogé par TV 2 Sport sur la situation actuelle des Citizens.

Il a répondu : « C’est une question à laquelle j’ai du mal à répondre. Il s’agit d’un litige juridique. » Durant la période où les Skyblues sont accusés d’avoir enfreint diverses règles financières, il ne portait d’ailleurs pas encore le maillot de City : « Cela ne concerne que la période entre 2009 et 2018, donc… En 2009, je crois qu’en 2010, 2011, 2012 et 2013, je jouais pour Bryne FK. On continue ? »

Toute cette affaire se joue « entre la Premier League et Manchester City », a poursuivi Haaland. « Elle est examinée par une commission. Est-ce à moi de répondre à cette question ? Je ne sais pas. C’est un peu difficile d’y répondre quand je ne sais pas grand-chose à ce sujet. »

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À titre personnel, il ne s’est pas du tout penché sur les accusations. « Je me concentre sur mes performances pour Manchester City, un club avec lequel j’ai signé un contrat de cinq ans en 2022, puis un contrat de neuf ans et demi fin 2024. » Haaland a également souligné qu’il était toujours « heureux » d’être un joueur de Manchester City.

Getty Images

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Qu’est-il reproché à Manchester City dans ce scandale financier ?

En septembre, Manchester City a été reconnu coupable, dans le « procès du siècle du football », d’infractions aux règles financières sur 114 des 115 chefs d’accusation. Les accusations visent les pratiques commerciales des propriétaires milliardaires du club, originaires d’Abou Dhabi, qui avaient racheté City en 2008.

ManCity est accusé de 80 infractions aux règles financières entre 2009 et 2018, ainsi que de 35 manquements à son obligation de coopération dans le cadre d’une enquête de la Premier League.

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Il est notamment question d’e-mails qui auraient été échangés entre de hauts responsables de City. Ils laisseraient penser que le club a artificiellement gonflé les recettes de sponsoring provenant de la compagnie aérienne Etihad, contrôlée par l’État à Abou Dhabi, ainsi que de l’entreprise de télécommunications Etisalat, en déclarant comme des recettes ordinaires des investissements directs de l’Abu Dhabi United Group. D’autres documents laissaient entendre que des paiements non comptabilisés officiellement avaient été versés à l’entraîneur de l’époque, Roberto Mancini, sous couvert d’honoraires de conseil provenant d’un club d’Abou Dhabi.

La sanction que risque Manchester City dans cette affaire reste totalement incertaine. Dans le pire des cas, les Skyblues pourraient être relégués d’office de la Premier League. Dans ce scénario, l’avenir de certaines stars au sein du club pourrait être remis en question, notamment celui de Haaland.

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Le club a toutefois d’abord engagé une procédure d’appel, qui devrait selon toute vraisemblance durer jusqu’en janvier 2027, avant qu’une décision définitive soit rendue.