En conférence de presse ce mardi avant OM-PSG, Igor Tudor a répondu avec humour à des affirmations d'un journalistes à son sujet.

Mercredi, l'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain en huitième de finale de Coupe de France. un choc décisif pour le club phocéen qui n'a plus remporté de trophée depuis la Coupe de la Ligue en 2012 et qui espère réaliser un beau parcours dans la compétition cette saison. Pour cela, il faudra vaincre le leader du championnat, une équipe dont Igor Tudor redoute les armes malgré leur forme récente.

Tudor se méfie des armes offensives de Paris

En conférence de presse ce mardi, le technicien croate a reconnu les qualités offensives de son futur adversaire. "Ils ont moins gagné que d'habitude, mais la motivation sera présente contre l'OM. C'est une équipe qui dispose de plusieurs joueurs capables de faire la différence à tout moment, ils peuvent marquer à tout moment. On doit concéder un minimum d'occasions et pousser en attaque dès le début", a-t-il expliqué.

Le drôle d'échange entre Tudor et un journaliste

Dans la foulée, l'entraîneur olympien a livré à la salle de presse un échange assez amusant avec le journaliste Bertrand Latour. Ce dernier a en effet commencé à poser une question en assurant que Tudor avait endossé la responsabilité de la défaite face à Nice dimanche (1-3). Une affirmation rapidement contestée par le principal intéressé, avec une touche d'humour sympathique.

Très dubitatif pendant la question, Tudor a fait une proposition originale au journaliste. "Je ne comprends pas la question. Vous dîtes que j'ai assumé la responsabilité de la défaite. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne lis pas les journaux et je ne rappelle pas d'avoir dit cela. Si vous avez des images ou des preuves que j'ai dit cela, je vous offre une Rolex ou un café. Impossible que j'ai dit cela. Je pense que vous allez me payer un café, cela me surprend car je n'ai pas dit cela", a-t-il répondu. Pas rancunier, Latour lui a rétorqué qu'il adorait le café avant d'enchaîner sur une autre question.