OM-PSG : Edouard Cissé prend la défense de Neymar et désigne les responsables de l'élimination du PSG en Coupe de France

Après l'élimination du PSG contre l'OM, Neymar est très critiqué. Edouard Cissé a pris sa défense et désigne les vrais responsables de cet échec.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été éliminé en Coupe de France par l'Olympique de Marseille, sur le score de 2 buts à 1. C'est la première fois depuis 2011 que le PSG s'incline au stade Vélodrome.

A l'issue de cette rencontre, Edouard Cissé, ancien joueur des clubs, a analysé la prestation des joueurs parisiens dans les colonnes de L'Equipe.

Cissé reproche aux Parisiens de se reposer sur leurs stars

« Toutes proportions gardées, j'ai trouvé les Parisiens plutôt intéressants. Je n'ai jamais vu Verratti perforer autant les lignes. Ils ont essayé d'être sérieux, mais c'est timide dans l'ensemble. Verratti n'est pas à 100 %, Fabian Ruiz est très discipliné mais très timide », explique Cissé.

Pour Edouard Cissé, le gros défaut du PSG est que la plupart des joueurs se reposent sur les stars : « On leur donne le ballon. Souvenez-vous du quadruple une-deux entre Ruiz et Messi, à la fin : il était impossible que ce soit Ruiz qui mette le ballon (dans la surface). On attend toujours que ce soit Messi, Neymar ou Mbappé qui réussissent. Alors on a un petit peu Verratti, mais les autres, ils font quoi ? On a l'impression qu'ils sont là juste pour faire le nombre. Parce que tout repose sur ces quatre joueurs-là. Et c'est problématique parce qu'ils ont aussi le droit d'être moins bien. »

Pour Cissé, Neymar n'a pas été mauvais contre l'OM

Désigné flop du match par L'Equipe avec une note de 3/10, Neymar est sous le feu des critiques après sa prestation contre l'OM. Mais Edouard Cissé estime que les médias sont trop sévères avec le Brésilien : « C'est quand même pas mal. La frappe sur le poteau, c'est fort. Il fait des gestes de « ouf ». C'est un vrai joueur. Lui aussi, parfois, est frustré et peut sortir de son match. Tant qu'il n'y a pas des joueurs autour de lui pour le rassurer, pour lui dire « ne t'inquiète pas, on va te redonner les ballons comme il faut »... Il faut à côté des tauliers, de la personnalité. Messi, Neymar, ce sont quand même des artistes sur qui tout repose. »

Par ailleurs, Edouard Cissé pense que le PSG devrait évoluer dans un 3-5-2 plutôt qu'un 4-4-2 afin d'utiliser au mieux les qualités de Nuno Mendes et d'Achraf Hakimi, les latéraux parisiens : « Ce qui est surprenant, quand tu joues comme ça, c'est que tu pourrais tenter un 3-5-2. À partir du moment où tu les mets en latéraux d'un 4-4-2, ils ne peuvent se projeter comme quand ils sont en pistons. Après, ce qui est dur aussi quand tu joues contre Marseille, c'est que le mec qui vient dans ta zone peut être n'importe qui : Rongier, Mbemba, Clauss… »