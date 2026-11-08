Old Trafford, théâtre d'une soirée historique pour Emery en Premier League

L'Espagnol Unai Emery, entraîneur d'Aston Villa, continue d'asseoir sa place parmi les techniciens les plus marquants de l'histoire de la Premier League anglaise, après avoir réalisé un nouvel exploit lors de la rencontre de son équipe face à Manchester United, sur la pelouse d'Old Trafford, dans le cadre de la dixième journée de Premier League.

Le réseau Squawka, spécialisé dans les statistiques, a indiqué qu'Emery disputait sa 200e rencontre en Premier League anglaise, ajoutant ainsi une nouvelle étape à sa carrière d'entraîneur sur les pelouses anglaises.

Le réseau a précisé qu'Emery était devenu le cinquième entraîneur espagnol à atteindre ce chiffre dans l'histoire de la compétition, rejoignant une liste comprenant ses compatriotes Rafael Benítez, Roberto Martínez, Pep Guardiola et Mikel Arteta.