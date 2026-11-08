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Karim Malim
Traduit par

Old Trafford, théâtre d'une soirée historique pour Emery en Premier League

U. Emery
P. Guardiola
M. Arteta
Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
Espagne
Angleterre

Un chiffre que seuls les grands atteignent

L'Espagnol Unai Emery, entraîneur d'Aston Villa, continue d'asseoir sa place parmi les techniciens les plus marquants de l'histoire de la Premier League anglaise, après avoir réalisé un nouvel exploit lors de la rencontre de son équipe face à Manchester United, sur la pelouse d'Old Trafford, dans le cadre de la dixième journée de Premier League.

Le réseau Squawka, spécialisé dans les statistiques, a indiqué qu'Emery disputait sa 200e rencontre en Premier League anglaise, ajoutant ainsi une nouvelle étape à sa carrière d'entraîneur sur les pelouses anglaises.

Le réseau a précisé qu'Emery était devenu le cinquième entraîneur espagnol à atteindre ce chiffre dans l'histoire de la compétition, rejoignant une liste comprenant ses compatriotes Rafael Benítez, Roberto Martínez, Pep Guardiola et Mikel Arteta.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
V
V
D
V
V
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
D
D
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
V
D
V
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
D
V
D
V
V
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
V
V
D
D
N
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
V
V
V
V
D
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
D
V
N
D
N
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
V
D
N
N
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
N
N
V
V
N
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
D
V
V
V
N
12
NewcastleNewcastleNEW
103341316-312
N
D
V
D
D
13
HullHullHUL
102531111011
D
N
N
D
N
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
D
N
N
D
V
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
N
N
V
V
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
V
D
N
D
D
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
D
V
D
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
N
D
D
N
N
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
V
D
N
D
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
D
D
D
D
V
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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