OL - Maxwel Cornet veut "tout gagner pour être champion"

Le joueur de l'OL, actuel 3ème de Ligue 1, aborde les dix dernières journées avec ambition et un objectif assumé : terminer Champion de France.

Après 28 journées disputées en Ligue 1, les équipes de tête se tiennent toujours dans un mouchoir de poche. Lille est leader du championnat de France avec 62 points, suivi de très près par le Paris Saint-Germain (60 points) et l'Olympique Lyonnais (59 points). De quoi offrir une fin de saison particulièrement excitante et mouvementée !



Dans 10 matches, l'un de ces trois clubs sera vraisemblablement sacré Champion de France. Le sprint final est lancé, et l'Olympique Lyonnais espère bien franchir la ligne d'arrivée avant ses deux rivaux. En conférence de presse, Maxwel Cornet, le polyvalent défenseur de l'OL, s'est confié sur les ambitions lyonnaises.

"Il faut tout gagner pour être champion"

"On sait que c'est une période qui sera décisive pour nous. Il ne faut pas se mettre de pression négative. On a cette expérience des sprints en fin de saison. On a vu les années précédentes, on n'est pas mal quand il faut mettre un coup d'accélérateur. A nous de bien enchaîner les matches, à commencer par Reims", a-t-il prévenu.

"Tous les matches seront importants jusqu'à la fin de la saison. Si le président avait été là, il aurait dit qu'il faut tout gagner pour être champion. L'objectif c'est d'être joyeux en fin de saison. On sait par quoi ça passe", a ensuite ajouté l'ancien joueur du FC Metz, qui sait que les chances de triompher à la fin sont bien réelles.

"Je pense que c'est une prise de conscience naturelle. On sait qu'il reste peu de matches pour atteindre nos objectifs. On redouble d'efforts, c'est comme en Ligue des Champions on trouve une motivation supplémentaire. Je pense que cette année, on a une belle équipe pour faire quelque chose en fin de saison. À nous de se donner les moyens, de rester le plus sérieux possible", a-t-il estimé. Les confrontations directes face à Paris et Lille devraient logiquement s'avérer décisives.