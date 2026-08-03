L'avenir de l'Uruguayen Darwin Núñez est entré dans une nouvelle phase d'incertitude, après que le souhait d'Al-Hilal de se séparer du joueur s'est heurté à une réalité tout autre, révélant que tout ce qui a été évoqué au sujet de l'intérêt de clubs turcs pour le recruter ne s'est jusqu'à présent pas concrétisé par des démarches effectives.

Al-Hilal vit une course contre la montre pour réorganiser sa liste d'étrangers avant le début de la nouvelle saison, d'autant que l'entraîneur italien Simone Inzaghi ne place pas Núñez parmi ses priorités techniques, ce qui a poussé la direction à intensifier ses tentatives pour trouver une porte de sortie adaptée au joueur durant le mercato estival.

Mais, selon les derniers développements de la situation, la direction d'Al-Hilal n'a jusqu'à présent reçu aucune offre officielle ni engagé de négociations sérieuses avec un quelconque club turc pour obtenir les services du joueur, malgré les nombreuses informations qui l'ont associé à un transfert vers le championnat turc au cours des dernières semaines.

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Ce développement place Al-Hilal dans une position délicate, car le maintien de Núñez signifie qu'une des places réservées aux étrangers reste occupée par un joueur en dehors des plans techniques, ce qui pourrait affecter les projets du club de conclure de nouvelles recrues avant la fermeture du marché des transferts.

En l'absence d'offres concrètes, la direction d'Al-Hilal semble contrainte de rechercher des solutions alternatives, que ce soit en convainquant le joueur d'une nouvelle destination ou en attendant une démarche d'autres clubs, car le temps file rapidement, tandis que le dossier Núñez ne connaît toujours aucune véritable éclaircie.

Le dossier Núñez est devenu l'un des plus embarrassants au sein d'Al-Hilal cet été, après que les informations répétées sur l'intérêt de clubs pour ses services se sont transformées en simples rumeurs, à un moment où « le Leader » a besoin de trancher rapidement ce dossier pour poursuivre la construction du projet d'Inzaghi avant le début de la nouvelle saison.