La Fédération saoudienne de football a annoncé, ce lundi, que les rencontres de la Supercoupe locale 2026 se dérouleront au Koweït.

Le Koweït constitue la huitième destination de l'histoire de la Supercoupe saoudienne, après des étapes précédentes qui ont concerné La Mecque, Riyad, Djeddah et Abha, ainsi que Londres, Abou Dhabi et Hong Kong.

Le site de la Fédération saoudienne a indiqué que les rencontres de la Supercoupe saoudienne se tiendront du 19 au 23 décembre prochain.

Les rencontres de la Supercoupe saoudienne se disputeront au Koweït, au stade international Jaber Al-Ahmad, avec la participation des clubs d'Al-Nassr, d'Al-Ahli, d'Al-Qadisiyah et d'Al-Khaleej.

Al-Ahli avait été sacré lors de la dernière édition de la Supercoupe saoudienne, qui s'était tenue à Hong Kong, après sa victoire aux tirs au but face à Al-Nassr, sur le score de 5-3.

Le tirage au sort du tournoi de la Supercoupe saoudienne est attendu pour le 14 octobre prochain.

Le site de la Fédération saoudienne a publié les déclarations du cheikh Ahmad Al-Youssef Al-Sabah, président de la Fédération koweïtienne, qui a affirmé que l'accueil de la Supercoupe saoudienne reflète la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays.

Le président de la Fédération koweïtienne a exprimé son ambition d'organiser une édition remarquable, digne du prestige de la Supercoupe saoudienne et des clubs participant au tournoi.

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