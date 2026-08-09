Officiellement : un joueur de Chelsea rejoint la Serie A

Chelsea a officiellement annoncé le départ de son défenseur anglais Trevoh Chalobah vers le club italien de Côme, lors du mercato estival en cours.

Chelsea a indiqué surson site officiel : « Trevoh Chalobah a finalisé son transfert définitif à Côme, mettant ainsi fin à sa carrière de joueur à Chelsea après près de deux décennies avec les Blues. »

Chalobah avait rejoint Chelsea à l'âge de neuf ans, suivant les traces de son frère aîné Nathaniel. Il a gravi les échelons de l'académie du club et a été un élément essentiel de l'équipe qui a remporté la Ligue des champions de la jeunesse en 2016. Chalobah a également remporté la FA Youth Cup deux fois de suite, inscrivant un but aussi bien en demi-finale qu'en finale en 2017.

S'en est suivie une série de prêts réussis chez les professionnels — à Ipswich Town, Huddersfield Town et Lorient — avant que Chalobah ne devienne un membre permanent de l'effectif de Chelsea peu après avoir atteint l'âge de vingt-deux ans.

Chalobah a annoncé son arrivée avec panache : lors de ses débuts avec les Blues, il a brillé et contribué à notre victoire en Supercoupe à Belfast aux tirs au but contre Villarreal, et quelques jours plus tard, il a inscrit un superbe but lors de son premier match en Premier League, participant ainsi à la victoire 3-0 face à Crystal Palace.

Chalobah, qui a participé à la Coupe du monde 2026 avec l'équipe d'Angleterre, se prépare désormais à une nouvelle expérience dans sa carrière avec Côme, qui disputera la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.