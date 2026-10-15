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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Traduit par

Officiellement : Messi absent du match de l'Ittihad

Al Ittifaq vs Al Ittihad
Al Ittifaq
Al Ittihad
Saudi Pro League
R. Messi
Arabie saoudite
France

Un coup dur

L'absence du Français Ryan Messi, joueur d'Al Ettifaq, est confirmée pour le match de son équipe face à Al Ittihad en Roshn Saudi League.

Al Ittihad se déplacera chez Al Ettifaq, mardi prochain, sur la pelouse de ce dernier à Dammam, à l'occasion de la dixième journée de la Roshn League.

Quelques jours avant la rencontre, le club d'Al Ettifaq a annoncé que Messi souffrait d'une distension du ligament interne.

Le club saoudien a précisé, dans un message publié sur son compte officiel sur le réseau « X », que le joueur français manquera à l'effectif de l'équipe pendant 10 jours, le temps de se remettre de sa blessure.

Le joueur de 19 ans sera donc absent avec Al Ettifaq face à Neom et Al Ittihad, samedi et mardi, lors des neuvième et dixième journées de la Roshn League, avec la possibilité que cette absence se prolonge jusqu'au match contre Al Khaleej, le samedi suivant, lors de la onzième journée.

Il est à rappeler que Messi a pris part à 8 matches avec Al Ettifaq depuis son arrivée au club lors du dernier mercato estival, n'inscrivant qu'un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive.

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