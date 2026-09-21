Officiellement : les prix des billets pour le dernier match de Messi avec l'Argentine dévoilés

Lionel Messi s'apprête à disputer ses dernières minutes avec la sélection argentine. Après avoir annoncé sa retraite internationale, le sélectionneur Lionel Scaloni a convoqué l'octuple Ballon d'or pour disputer un dernier match avec l'Albiceleste face au Bénin le 6 octobre prochain au stade Monumental.

La Fédération argentine de football a dévoilé le prix des billets pour le dernier match de Messi au niveau international, qui varie entre 52 et 278 euros selon la catégorie.

Le site français « Foot Mercato » a rapporté que la vente des billets débutera le mardi 22 septembre, à 18 heures, sur le site officiel de la Fédération.

Des billets seront proposés à différents prix, tels que 104, 185 et 260 euros, tandis que les enfants pourront assister au dernier match de Messi avec l'Argentine pour seulement 17 euros.

À cette occasion, la Fédération argentine de football a lancé une invitation aux champions du monde 2022 pour accompagner leur ancien capitaine lors de ce match d'adieu.

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