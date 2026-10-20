La Confédération asiatique de football a fixé les dates des matches de la sélection saoudienne, pays hôte, lors de la Coupe d'Asie des nations 2027.

La Coupe d'Asie des nations 2027 se tiendra en Arabie saoudite, du 7 janvier au 5 février, au début de l'année prochaine.

La chaîne saoudienne « Al-Ekhbariya » a publié les dates des matches de l'Arabie saoudite dans le tournoi continental, dévoilées par la Confédération asiatique de football ce mardi.

La sélection saoudienne débutera son parcours dans le tournoi asiatique face à son homologue palestinienne, le 7 janvier, à 20 heures précises, heure de La Mecque, au stade de la Cité sportive du Roi Fahd.

Le deuxième match se déroulera dans le même stade, contre la sélection d'Oman, le 12 janvier, à 19 h 30 précises.

Quant au troisième et dernier match de la phase de groupes, l'Arabie saoudite le disputera contre la sélection du Koweït, le 17 janvier, à 20 heures précises, au stade de la Cité sportive du Roi Abdallah.

La sélection saoudienne cherche à reconquérir le titre asiatique après une absence de 30 années entières, l'ayant remporté pour la troisième et dernière fois en 1996.