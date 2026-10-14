Le tirage au sort des demi-finales de la Supercoupe d'Arabie saoudite, effectué ce mercredi au Koweït, a placé Al Ahli face à Al Qadsiah, tandis que l'autre affiche opposera Al Nassr à Al Khaleej. Les contours de la course aux deux billets pour la finale sont ainsi fixés, dans une compétition prévue du 19 au 23 décembre prochain.

Le public saoudien attend avec impatience ces deux demi-finales, alors que les quatre clubs nourrissent l'ambition de poursuivre leur route vers le titre. Al Ahli et Al Qadsiah devront s'imposer dans la première confrontation pour atteindre la finale,tandis qu'Al Nassr et Al Khaleej viseront le second billet.

La cérémonie du tirage au sort s'est déroulée en présence du prince Sultan ben Saad ben Khaled, ambassadeur du Serviteur des deux Saintes Mosquées auprès de l'État du Koweït, de cheikh Ahmad Al Youssef Al Sabah, président de la Fédération koweïtienne de football, ainsi que du docteur Tarek Al Jalahma, ministre koweïtien des Sports.

Deux anciennes vedettes du football koweïtien, Ali Marwi et Bachar Abdallah, ont également pris part à la cérémonie. Marwi a évolué par le passé sous les couleurs d'Al Ahli d'Arabie saoudite, tandis que Bachar Abdallah a connu une expérience professionnelle avec Al Hilal, en parallèle de son parcours avec la sélection koweïtienne.

Le Koweït accueillera la Supercoupe d'Arabie saoudite du 19 au 23 décembre prochain. Les vainqueurs des deux demi-finales se qualifieront pour la finale, qui désignera le champion de cette nouvelle édition de la compétition.



