Partager Suivez GOAL sur Google

Décision surprise

Publicité

La Ligue professionnelle saoudienne a annoncé le report de trois rencontres de la compétition, dont le Clasico tant attendu entre Al Ahli et Al Nassr.

Al Nassr devait se rendre chez Al Ahli après-demain jeudi, sur la pelouse du stade Al Inma de Djeddah, dans le cadre de la neuvième journée de la Saudi Pro League.

Mais la Ligue professionnelle saoudienne a publié ce mardi un communiqué officiel annonçant le report de cette rencontre, ainsi que de deux autres matchs, en raison des circonstances actuelles.

Le communiqué officiel indique : « La Ligue saoudienne de football professionnel a décidé de modifier les horaires de trois rencontres de la neuvième journée de la Saudi Pro League, pour des raisons logistiques, tout en respectant la durée minimale des périodes de récupération entre les matchs. »

Publicité Publicité

Et de préciser : « En vertu de cette modification, les matchs Al Riyadh - Al Hilal et Al Ittihad - Al Shabab se tiendront le samedi 19 décembre 2026, tandis que la rencontre entre Al Ahli et Al Nassr aura lieu le samedi 6 mars 2027. »

Related Topics

Prochains matchs AHL Saudi Pro League 14:00 ALN Regarder

Le texte ajoute : « Les autres matchs de la neuvième journée se dérouleront aux dates prévues, sans changement. »

Puis : « Pour fixer ces nouvelles dates, la Ligue a tenu compte de la durée minimale des périodes de récupération entre les matchs, ainsi que des exigences opérationnelles et organisationnelles liées à la tenue des rencontres. »

Publicité

Et de conclure : « Ces modifications s'inscrivent dans le cadre des procédures organisationnelles en vigueur pour la gestion du calendrier de la compétition, en prenant en considération les différents éléments liés aux dispositions logistiques nécessaires aux équipes pour la tenue des matchs. »

Des informations de presse avaient révélé la possibilité d'un report du Clasico, la délégation d'Al Nassr n'ayant pas encore quitté Riyad, la capitale saoudienne, à l'heure actuelle.

Publicité

Selon ces mêmes informations, Al Nassr attendait de savoir si la rencontre pouvait être reportée et, dans le cas contraire, le club aurait été contraint de se rendre à Djeddah par la route, en raison de la difficulté de voyager par les airs du fait des événements récents que connaît le Royaume d'Arabie saoudite, avant que le match ne soit officiellement reporté.







