Le FC Barcelone poursuit sa politique de recrutement des jeunes talents arabes, en annonçant ce jeudi la signature du milieu de terrain marocain Mehdi El Mimouni.

Le club catalan a confirmé, dans un communiqué officiel publié sur son compte de la plateforme « X », être parvenu à un accord avec le club belge du Royal Charleroi pour s'attacher les services d'El Mimouni, âgé de 17 ans, sans révéler les détails financiers ni la durée du contrat.

Barcelone a précisé qu'El Mimouni rejoindra l'équipe des moins de 19 ans, la même formation avec laquelle l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a débuté son parcours avec les Blaugrana, après son arrivée en provenance d'Al Ahly du Caire il y a quelques mois.

El Mimouni est considéré comme l'un des noms prometteurs du football belge. Il excelle au poste de milieu défensif, tout en étant capable d'évoluer comme numéro 8, et se distingue par de grandes qualités techniques ainsi qu'une importante capacité à construire le jeu et à distribuer les ballons.

Mehdi El Mimouni se caractérise par son intelligence tactique, sa vision de jeu remarquable et sa capacité à gérer le rythme d'une rencontre depuis le poste de sentinelle, des qualités qui ont conduit certains à le comparer à la légende du Barça Sergio Busquets. Il a également suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment le PSV Eindhoven aux Pays-Bas, ainsi que de plusieurs clubs de Premier League anglaise, au premier rang desquels Newcastle.

Le jeune joueur possède les nationalités marocaine et belge, ce qui lui donne le droit de représenter l'une des deux sélections au cours des prochaines années.