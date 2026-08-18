Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FBL-ITA-FRIENDLY-JUVENTUSAFP

Traduit par

Officiellement : la Juventus annonce l'arrivée de son nouveau gardien

Mercato
Juventus FC
Tottenham
G. Vicario
E. Martinez
Z. Suzuki
Italie
Angleterre
Argentine
Japon

La Juventus a officialisé ce mardi la signature du gardien italien Guglielmo Vicario, en provenance de Tottenham, afin de renforcer ses cages pour la nouvelle saison.

La Juventus a indiqué sur son site officiel que Vicario avait été transféré de Tottenham à la Juventus sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2027.

Elle a ajouté que le gardien de but Vicario, né en 1996, a été formé au centre de formation des jeunes de l'Udinese avant de jouer pour Venise, Pérouse, Cagliari et Empoli, où il a disputé 69 matches en Serie A.

En 2023, il a rejoint Tottenham, où il a disputé 117 matches et a également remporté le titre de la Ligue Europa lors de la saison 2024/25, avant cette nouvelle aventure à la Juventus.

De son côté, le réseau français « Foot Mercato » a précisé que la Juventus a recruté le gardien italien âgé de 29 ans sous forme de prêt avec option d'achat, pour 10 millions d'euros bonus compris.

Certains rapports de presse avaient indiqué que la Juventus avait tenté de recruter l'Argentin Emiliano Martínez ainsi que Zion Suzuki, avant de trouver son bonheur en la personne de Vicario.




Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google