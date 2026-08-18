La Juventus a officialisé ce mardi la signature du gardien italien Guglielmo Vicario, en provenance de Tottenham, afin de renforcer ses cages pour la nouvelle saison.

La Juventus a indiqué sur son site officiel que Vicario avait été transféré de Tottenham à la Juventus sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2027.

Elle a ajouté que le gardien de but Vicario, né en 1996, a été formé au centre de formation des jeunes de l'Udinese avant de jouer pour Venise, Pérouse, Cagliari et Empoli, où il a disputé 69 matches en Serie A.

En 2023, il a rejoint Tottenham, où il a disputé 117 matches et a également remporté le titre de la Ligue Europa lors de la saison 2024/25, avant cette nouvelle aventure à la Juventus.

De son côté, le réseau français « Foot Mercato » a précisé que la Juventus a recruté le gardien italien âgé de 29 ans sous forme de prêt avec option d'achat, pour 10 millions d'euros bonus compris.

Certains rapports de presse avaient indiqué que la Juventus avait tenté de recruter l'Argentin Emiliano Martínez ainsi que Zion Suzuki, avant de trouver son bonheur en la personne de Vicario.











