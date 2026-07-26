L'Union des associations européennes de football (UEFA) a officiellement annoncé, ce dimanche, la date du tirage au sort du premier tour de la Ligue des champions pour la saison 2026-2027.

L'instance européenne a indiqué, viason site officiel, que le tirage aura lieu le jeudi 27 août prochain et déterminera le parcours des 36 équipes qualifiées dans la plus importante compétition européenne.

Les dernières places à ce stade de la compétition restent encore à disputer, alors que les tours éliminatoires de la Ligue des champions ont débuté.

Les clubs engagés dans ces matches (qualifications), disputés en aller-retour, doivent franchir ce dernier obstacle pour rejoindre l'élite européenne, les matches retour étant prévus les 25 et 26 août.

Une fois ces qualifications achevées, le tirage au sort se tiendra le 27 août afin de désigner l'ensemble des participants de la saison 2026-2027.

Le nouveau format de la Ligue des champions (une poule unique) a débuté depuis la saison 2024-2025, avec 36 équipes, chaque équipe disputant 8 matches lors du premier tour face à des adversaires différents (4 à domicile et 4 à l'extérieur). Les huit premiers se qualifient directement, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent un barrage (aller-retour) pour rejoindre les qualifiés pour les huitièmes de finale.

À noter que le Paris Saint-Germain a remporté le titre continental lors des deux dernières éditions, disputées selon le nouveau format.