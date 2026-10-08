La Saudi Pro League (dawri Roshn) accueille désormais un entraîneur ayant disputé une Coupe du monde, le Marocain Jamal Sellami, ancien sélectionneur de la Jordanie, qui est officiellement devenu le nouvel entraîneur du club d'Al-Fateh.

Al-Fateh a annoncé ce jeudi la signature de Jamal Sellami pour diriger l'équipe durant la période à venir, en remplacement de l'entraîneur Khaled Al-Atwi, démis officiellement de ses fonctions.

Le club saoudien n'a pas dévoilé les détails du contrat conclu avec l'entraîneur marocain, mais des informations de presse antérieures avaient affirmé qu'il dirigera l'équipe jusqu'à la fin de la saison en cours.

L'annonce officielle d'Al-Fateh concernant le limogeage de Khaled Al-Atwi et la nomination de Jamal Sellami est intervenue après l'obtention de l'accord de l'organe de contrôle financier de la Ligue de la Saudi Pro League.

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Sellami entamera sa mission par une rencontre difficile, puisque son équipe reçoit Al-Ahli demain vendredi, au stade Mayadeen Tamweel Al-Oula à Al-Ahsa, lors de la huitième journée de la Saudi Pro League.

Al-Fateh connaît de grandes difficultés cette saison en Saudi Pro League, occupant la quinzième place au classement avec 3 points, obtenus grâce à 3 nuls et 4 défaites, sans avoir remporté la moindre victoire jusqu'à présent.

Rappelons que Sellami possède un riche parcours d'entraîneur, dont la plus grande réussite a été de conduire la sélection jordanienne à une qualification directe pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pour la première fois de son histoire.