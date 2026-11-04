Le Conseil supérieur de régulation des médias a pris la décision d'interdire l'apparition de Hossam Hassan, sélectionneur de l'Égypte, sur l'ensemble des médias soumis aux dispositions de la loi n° 180 de 2018 sur la régulation de la presse et des médias, et ce à compter de la date de publication de la décision.

Le Conseil a précisé, dans un communiqué officiel, qu'il avait également décidé de convoquer les représentants légaux de plusieurs sites internet à des séances d'audition, en raison de leur violation des règles de préservation et de respect de la vie privée des citoyens, tout en brandissant la menace de mesures juridiques renforcées en cas d'atteinte à ces règles ou de récidive dans la publication et la diffusion de toute information relative aux faits objets du communiqué.

La décision du Conseil intervient dans un contexte de polémique suscitée ces derniers temps autour de Hossam Hassan, sur fond de différends mutuels entre lui et son ex-épouse Dan Adam, et des accusations réciproques que cette crise a connues, ainsi que d'une large couverture médiatique des détails de leur vie privée, ce qui a poussé le Conseil à intervenir et à prendre des mesures concernant l'apparition du sélectionneur national et la diffusion des informations liées à ces faits.

Le Conseil supérieur de régulation des médias a insisté sur la nécessité de respecter la vie privée des citoyens, mettant en garde contre toute récidive dans la publication ou la diffusion de tout contenu relatif aux faits mentionnés, et affirmant qu'il prendrait des mesures juridiques renforcées en cas de non-respect de la décision ou de dépassement des règles encadrant le travail médiatique.