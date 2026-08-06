Leeds United a annoncé, jeudi soir, avoir finalisé le recrutement du gardien James Trafford, en provenance de Manchester City, pour une indemnité de transfert record.

Selon le site de Leeds, Trafford, âgé de 23 ans, a signé son contrat avec le club pour une durée de cinq saisons, sans que les détails financiers de l'opération soient précisés.

De son côté, Sky Sports a indiqué que le transfert de Trafford s'élève à 40 millions de livres sterling en montant de base, devenant ainsi la plus grosse opération de l'histoire de Leeds United.

Trafford est également devenu le gardien de but britannique le plus cher de l'histoire, et le quatrième gardien le plus cher de tous les temps.

Dans la liste des gardiens les plus chers, seuls le devancent Kepa Arrizabalaga, transféré à Chelsea pour 72 millions de livres en provenance de l'Athletic Bilbao, Alisson Becker, qui a rejoint Liverpool pour 67 millions de livres en provenance de la Roma, et André Onana, transféré à Manchester United pour 47,2 millions de livres en provenance de l'Inter Milan.

Trafford a été un élément essentiel des sélections d'Angleterre dans les différentes catégories d'âge, avant de couronner ce parcours par sa présence dans la liste de l'équipe première pour la Coupe du monde 2026.

Le gardien mesure 1,91 mètre et rejoint Leeds en provenance de l'Etihad Stadium, où il a disputé 17 matchs la saison dernière toutes compétitions confondues, dont la Premier League et la Ligue des champions.

Trafford a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne de son club : « Je me moque vraiment de savoir si je dois prouver quelque chose à qui que ce soit. Je connais bien mes capacités. Je descends sur le terrain, je donne le maximum et j'essaie de prendre le plus de plaisir possible. »

Et de poursuivre : « Je suis très enthousiaste et heureux que tout soit enfin réglé. Maintenant, je peux me concentrer sur la préparation de la nouvelle saison et rejoindre tout le monde la semaine prochaine. »

Il a ajouté : « Leeds est un club formidable, plein de vie et de passion, aussi bien du côté du club que des supporters. Et cela fait la différence, car l'énergie de l'équipe, des joueurs et des supporters contribue aux résultats et aux performances. »