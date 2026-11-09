Le Real Oviedo a annoncé la nomination de l'Espagnol Raúl González Blanco au poste de nouvel entraîneur de l'équipe première, en remplacement de Julián Calero, limogé malgré la victoire de son équipe face à Cadix (2-1), lors de la dernière journée du championnat d'Espagne.

Le club des Asturies a confirmé, dans un communiqué officiel, être parvenu à un accord avec Raúl pour prendre en charge la direction technique jusqu'au 30 juin 2028. Le technicien espagnol débute ainsi sa nouvelle aventure avec un contrat couvrant le reste de la saison en cours et la saison prochaine, une décision qui reflète la confiance du groupe Pachuca, propriétaire du club, dans son projet.

La nomination de Raúl constitue sa première expérience en tant qu'entraîneur d'une équipe professionnelle, lui qui a passé l'intégralité de sa carrière d'entraîneur au sein de l'académie du Real Madrid, qu'il a rejointe en 2018 et au sein de laquelle il a gravi les échelons en dirigeant différentes catégories d'âge, avant de prendre les rênes du Real Madrid Castilla pendant 6 saisons.

Durant son expérience avec le club merengue, Raúl a conduit l'équipe des jeunes au sacre en Ligue des champions de l'UEFA des jeunes en 2020, et a acquis une expérience sur le banc en travaillant avec les jeunes talents de l'académie de « Valdebebas ».

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Dans son communiqué, le Real Oviedo est revenu sur la riche carrière de joueur de son nouvel entraîneur, soulignant qu'il s'était fait un nom et était devenu l'une des légendes du Real Madrid, après avoir passé plus de 15 ans sous le maillot blanc.

Raúl devrait diriger son premier match avec Oviedo samedi prochain, lors de la réception de Gérone au stade « Carlos Tartiere », dans le cadre du championnat d'Espagne.

Le club n'a pas encore dévoilé la date de la présentation officielle du nouvel entraîneur, ni annoncé les noms des membres du staff technique qui l'accompagneront dans sa nouvelle mission.