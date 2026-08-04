Officiel : Messi fait un don de 80 000 euros à l'Espagne

La star argentine Lionel Messi a fait un geste humanitaire en faisant un don de 80 000 euros pour soutenir les efforts de reconstruction des zones touchées par les feux de forêt qui ont ravagé la capitale espagnole, Madrid, ces dernières semaines.

Isabel Díaz Ayuso, présidente du gouvernement de la région de Madrid, a annoncé la nouvelle sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, adressant ses remerciements au capitaine de la sélection argentine pour son initiative.

Ayuso a déclaré : « Leo Messi a fait un don de 80 000 euros pour la reconstruction de la région de la Sierra Oeste à Madrid. Je tiens à le remercier et à lui dire que les habitants de Madrid attendent avec impatience de l'accueillir prochainement et de lui offrir les applaudissements qu'il mérite. »



Le don de Messi intervient au moment où les autorités espagnoles poursuivent leurs efforts pour maîtriser les conséquences des incendies qui ont frappé la région de la Sierra Oeste, après que le feu est entré dans une phase de maîtrise à l'issue de près de deux semaines depuis son déclenchement.

Malgré la stabilisation de la situation, les équipes d'urgence continuent de surveiller le périmètre de l'incendie et de traiter les foyers chauds, en particulier aux abords du réservoir de San Juan, avec la participation de 16 unités terrestres de pompiers, d'équipes de lutte contre les incendies de forêt et d'agents de la surveillance environnementale.

Les autorités interdisent également toujours le retour des habitants dans sept zones résidentielles des communes de Pelayos de la Presa et San Martín de Valdeiglesias, tandis que restent fermées les routes menant au réservoir de San Juan et à la plage de l'Alberche, en plus de la fermeture de la route M-957 jusqu'à nouvel ordre.

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