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West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Officiel : Manchester United annonce l'arrivée d'un nouveau gardien

K. Darlow
Manchester United
Leeds
Coupe du monde
Pays de Galles
Angleterre

Un renfort de poids

Le gardien gallois Karl Darlow s'est officiellement engagé avec Manchester United ce mardi, sous réserve de la finalisation des dernières formalités administratives.

Le gardien gallois a signé un contrat valable jusqu'en juin 2028, assorti d'une option de prolongation d'un an.

Âgé de 35 ans, il totalise 279 matchs en carrière, dont 74 en Premier League.

Dernièrement titulaire à Leeds United, il a signé cinq clean sheets la saison passée.

Karl Darlow a déclaré : « Je suis extrêmement fier de signer à Manchester United. Je rejoins un excellent groupe de gardiens, et j’ai hâte que nous nous poussions mutuellement pour maintenir le très haut niveau exigé par ce club. »

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Il a ajouté : « C’est vraiment une opportunité exceptionnelle ; tout le monde peut voir à quel point le club vit une période passionnante en ce moment, et j’ai hâte de jouer mon rôle pour soutenir mes coéquipiers et contribuer à faire progresser le groupe. »

Jason Wilcox, directeur sportif de Manchester United, a déclaré : « Karl a prouvé qu’il était capable d’évoluer au plus haut niveau, et son éthique de travail ainsi que sa personnalité déterminée font de lui un atout de taille pour notre effectif. »

Il conclut : « Nous sommes ravis d’accueillir un joueur de cette qualité et de cette expérience au sein de notre groupe exceptionnel de gardiens de but. »

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